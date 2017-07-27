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Также: Президент, Россия, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин назначил замглавы МИДа Небензю постпредом в ООН

27.07.2017
Василий Небензя. Фото: council.gov.ru
Василий Небензя. Фото: council.gov.ru
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Владимир Путин назначил постоянным представителем России при ООН Василия Небензю. Указ президента опубликован на сайте Кремля. Другим указом Небензя освобожден от должности заместителя министра иностранных дел "в связи с переходом на другую работу".

О выдвижении МИДом кандидатуры Небензи стало известно 25 мая. В тот же день его назначение на должность одобрил профильный комитет Госдумы, а 29 мая - комитет Совета Федерации по международным делам.

Небензе 55 лет, он родился в семье второго секретаря Волгоградского обкома КПСС Алексея Небензи, в дальнейшем занимавшего пост зампреда Госкомиздата СССР. В 1983 году окончил МГИМО, стех пор работает в МИДе. В 1988-1990-м - атташе посольства СССР в Таиланде, далее занимал должности в различных управлениях и департаментах МИД СССР - России. В 1996-2000 годах работал в постпредстве в ООН советником и старшим советником. В 2006-2011-м - зампостпреда при ВТО, в 2011-2012-м - зампостпреда при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. Пост замминистра занимает с июня 2013 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В декабре 2014 года Небензя заявил: "Странами правят не политические лидеры, а какие-то бесцветные менеджеры, нанятые на работу на 4-5-летний срок... Неслучайно наш президент в лидерах общемировых рейтингов. Где в западном мире ему ровня? Не вижу ни одного".

В ноябре 2015-го выяснилось, что ряд российских дипломатов, в том числе Небензя, в 2008-м и далее каждый год с 2010-го читали в ООН одну и ту же речь, внося в нее лишь минимальные коррективы. Однако официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что такая практика "являет​ся нормальной, так как речь идет об официально согласованной позиции".

Прежний постпред в ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке. В Совбезе ООН Чуркин неоднократно пользовался правом вето. В частности, он заблокировал ряд резолюций относительно урегулирования в Сирии и на Украине, а также резолюцию об образовании международного трибунала для расследования катастрофы малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом.

До назначения нового постпреда его обязанности исполнял заместитель главы российской делегации в ООН Владимир Сафронков.

12 апреля на заседании Совбеза, где рассматривался проект резолюции по Сирии, Сафронков нахамил британскому постпреду Мэттью Райкрофту. Тот обвинил Россию в "бессовестной поддержке режима" сирийского диктатора Башара Асада", которого назвал "убийцей" и "преступником".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?.. Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях... Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" - обратился российский дипломат к британскому коллеге.

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