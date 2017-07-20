Реклама

Владимир Путин лично поздравил с 90-летием председателя Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, сообщает пресс-служба Кремля. Президент подарил ей гравюру с видом Евпатории.

"Это ваша малая родина", - сказал Путин, вручая подарок. Алексеева родилась в Евпатории. Однако уже в раннем детстве переехала с родителями в Москву.

"Я вам благодарен за все, что Вы делали в течение многих-многих лет для огромного количества людей в нашей стране, которые вас очень любят, благодарны вам за вашу жизнь, которую вы прожили ради людей", - сказал Алексеевой президент.

Во время визита Алексеева попросила Путина помиловать осужденного на пожизненный срок экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, сообщает Интерфакс. "Я президенту сказала: "Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело - помилуйте Игоря Изместьева. Это милосердие... Я знаю, Владимир Владимирович, что когда вы обещаете, вы обязательно выполняете". Он сказал: Да. Я, говорит, обещаю, - рассказала Алексеева. - Теперь завтра я обрадую этим известием мать Игоря Изместьева". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин обещал рассмотреть вопрос о помиловании Изместьева. "Да. Президент сказал, что это возможно, и что на это потребуется время", - сказал Песков

Изместьев занимался нефтяным бизнесом и был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год. В 2007 году сотрудники ФСБ задержали Изместьева в аэропорту Бишкека, куда он прилетел на переговоры. Экс-сенатора обвинили в причастности к убийству нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его бывшего делового партнера Юрия Бушуева.

В 2010 году Изместьев был приговорен Московским городским судом к пожизненному тюремному заключению по обвинениям в организации убийств, терроризме, бандитизме, организации дачи взятки и покушении на жизнь Урала Рахимова - сына тогдашнего президента Башкирии Муртазы Рахимова. Одновременно суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 7,8 миллиона рублей.

Показания Изместьева стали основанием для ареста предпринимателя Левона Айрапетяна, огного из фигурантов уголовного дела о хищении акций нефтяной компании "Башнефть".