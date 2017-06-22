Дословно Николай Лесков (1831-1895), русский писатель Англичане переглянулись и говорят...

- Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали...

Левша согласился.

- Об этом, - говорит, - спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.



"Левша"

Владимир Путин на прошедшей в среду встрече с классными руководителями школ заявил, что воспитание патриотизма - более приоритетная задача педагогов, чем передача знаний. Об этом сообщает Первый канал.

"Получить знания непросто, но это вторично по сравнению с воспитанием, - заметил глава государства. - Чтобы человек относился к себе, к друзьям, к семье, к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи. И только на этой базе человек будет полноценным".

В феврале 2016 года Путин назвал патриотизм российской национальной идеей. "У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, - заявил он. - Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована (так. - Ред.), не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом".

В то же время, заметил Путин, чтобы внедрить эту национальную идею, "нужно сознание и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях, постоянно".

Летом 2015 года глава государства назвал патриотизм "священным долгом россиян", а осенью - "нравственным ориентиром" для подростков.