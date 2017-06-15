Пятнадцатой по счету прямой линии Владимира Путина явно не хватало искрометности. Население жаловалось на жизнь, правитель реагировал весьма расслабленно: мол, в Штатах тоже проблемы. К кому-то обещал "заехать".

Путин: "Я знают, как живут простые люди. Во-первых, у меня общение есть до сих пор (как оно протекает, не сказал), а во-вторых, помню, как мы жили, когда я был маленький. Папа мой счетчик электрический смотрел, чтобы лишней копеечки не было. Я и сейчас, поверите ли, всегда, когда выхожу из комнаты, свет за собой тушу".

Это ж надо. Громадная, должно быть, экономия для государства.

Путин (сельскому школьнику): "Многие молодые люди понимают преимущества нашей страны, которые заключаются в ее необъятных размерах, ее богатейшем культурном коде, ее глубокой истории".

Какой-то учитель сетует на то, что в стране слишком много учебников, потому что "занижены предельные сроки их эксплуатации". Путин отвечает, что в Америке в этом плане еще хуже - там вообще в каждом штате свои учебники. Вот так - а еще культурные.

Женщина из Ижевска жалуется, что живет в аварийном доме - все прогнило, летом сыро, зимой холодно. "Я к вам заеду", - обещает Путин. Можно надеяться, что вместо ветхой землянки перед ним будет изба со светелкой.

Путин (с воодушевлением): "Представители предприятий выезжают на места применения нашего нового оружия в Сирии, смотрят, вносят коррективы. Мы и раньше знали, что оружие хорошее, но это совсем другая история! А что касается наших планов в Сирии, мы там занимаемся перспективами мирного урегулирования".

Путин утешает больную раком девушку из города Апатиты, жалующуюся на местную медицину (больницы в городе нет): "Проблемы с медициной есть везде, и везде пациенты недовольны. В Соединенных Штатах тоже вот реформа была, но ничего не получается. (Мужественно.) И у нас проблем не меньше, а может быть, даже больше".

Путин: "Бывший директор ФБР Коми сказал, что он записал свою беседу с президентом и через своего друга слил ее в СМИ. (С омерзением.) Тогда он не руководитель спецслужбы, а правозащитник".

Житель Аризоны просит у Путина совета - как ему там, в обстановке жуткой русофобии, объяснить американцам, что Россия не враг?

Путин (со сдержанным гневом): "Исаакиевский собор строился как церковь. А в советское время там маятник Фуко повесили - чтобы доказать, что земля вертится. Музей атеизма такой, квазимузей. Издевательство над религиозными чувствами людей".

Путин (с напором): "Арктика - важнейший регион для будущего России".

Ох, что-то он масштабное задумал. Реновация покажется детской игрой в крысу.

Путин: "Алексей Ефимович (Учитель) имеет патриотические убеждения и делает талантливые вещи. Но я не буду вступать в его спор с депутатом Поклонской - она тоже имеет право на свою позицию. Пусть их диалог продолжится".

Действительно, пусть продолжится. А то скучно как-то.

Путин (злобно): "Если кто-то хочет быть европейцем, пусть счета свои сначала закроет в офшорных зонах".

Неужели Ролдугин чем-то проштрафился?

Путин: "Михаил Юрьевич Лермонтов написал стихотворение "Прощай, немытая Россия" в 1841 или 1842 году. Примерно".

Почему-то Путин подробнейшим образом излагает воззрения Виктора Медведчука по национальному вопросу вообще и украинскому в частности.

Ведущая на канале "Россия-1" (волнуясь): "Владимир Владимирович, по географии звонков Вам можно изучать карту мира".

Глядишь, скоро в школах так и будет.

Дочери мои, говорит Путин, занимаются наукой, в политику не лезут, живут нормальной трудовой жизнью.

Прямое включение из перинатального центра в Башкирии. Президент поздравляет новорожденного и его родителей и говорит, что это большое событие в семье. Потом много рассуждает о динамике рождаемости в нашей стране. Вспоминает, что в 1943 году она очень сильно упала.

Народные танцы на острове Ольхон посреди Байкала. Радостно сообщается, что десять лет назад там электричества не было, а теперь есть. Правда, местный житель жалуется, что дорога от парома плохая, а вода для питья непригодна. Путин замечает, что дорога должна быть хорошая, а качество воды надо улучшить.

Очень много про свалку в Балашихе. Ведущий остроумно сетует, что по телевизору запах не чувствуется.

По поводу "дальневосточного гектара" кто-то упоминает о Столыпине. Путин (оживляясь): "Это вы о нем уместно вспомнили. Столыпинские галстуки - это виселицы, если кто не знает. Правда, смертная казнь у нас сейчас не применяется. (Задумчиво.) Хотя... иногда... Ну, вы понимаете, что я имею в виду".

А что он имеет в виду? Как-то тревожно.

Какая-то погорелица по телефону жалуется, что до сих пор не получила жилья. Путин (сочувственно): "Погодите, не отключайтесь. Откуда вы? Забайкальский край? Странно..."

Упитанный человек в очках: "Санкции мы воспринимаем как подарок... А за запрет турецких томатов вам отдельное спасибо от всего агропромышленного комплекса".

Да чего уж там - от всего народа.

Путин: "Под санкциями мы жили всегда, даже до Октябрьской революции так называемой(!).. А сейчас плюс в том, что мы вынуждены были включить мозги".

Короче говоря, нас гребут, а мы крепчаем.