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Также: Президент, СМИ, Акции протеста, Общество, Политика, Россия | Персоны: Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Прямая линия Путина назначена на 15 июня

04.06.2017
Прямая линия Владимира Путина, 2016 год. Кадр трансляции
Прямая линия Владимира Путина, 2016 год. Кадр трансляции
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Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным назначена на 15 июня, сообщается на сайте Кремля. Общение с народом состоится через три дня после массовой акции протеста, анонсированной лидером Партии прогресса Алексеем Навальным.

Прямой эфир с Путиным, как обычно, начнется в полдень по московскому времени. Прямую линию будут транслировать федеральные телеканалы и радиостанции. Задавать вопросы предлагается через sms, соцсети или специальное мобильное приложение.

Первоначально прямая линия должна была состоятся в середине апреля. В конце марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что мероприятие состоится "чуть позже". 2 апреля пресс-секретарь сказал, что в переносе прямой линии "нет политической подоплеки", а дату изменили из-за графика президента. По словам Пескова, версия о связи этого решения с актикоррупционными митингами "не имеет правдоподобного вида".

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК "Он вам не Димон" о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. "Давайте 12 июня выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки, - написал политик. - Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами - лучшие три человека".

29 апреля оппозиционер подал в мэрию Москвы уведомление об акции. В заявке маршрут шествия указан от площади Тверской заставы до Охотного Ряда, где запланирован митинг. Предполагаемое число участников - 15 тысяч человек. Цель акции обозначена как "выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России". 31 мая власти Москвы предложили организаторам перенести акцию с Тверской улицы на проспект Сахарова либо на юго-восток города. Организаторы заявили, что будут настаивать на первоначальном варианте маршрута.

Первая антикоррупционная акция прошла 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны ( Видео ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. Более 65 задержанных отправили под административный арест.

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04.06.2017
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Ломаная линия

Илья Мильштейн, 15.04.2016

Барак Обама - "порядочный человек", а Рамзан Кадыров - он с Кавказа, там "люди горячие". В ходе вчерашней, прямо скажем, скучноватой "прямой линии" президент России высказал довольно мало ценных мыслей, но эти две показались весьма интересными и важными. На фоне происходящего в политике внешней и внутренней.
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