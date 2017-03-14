О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.259483.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.259483.html
Также: Президент, Правительство, Россия, Грузия, Война, Право, Политика, Европа, Общество, Мир | Персоны: Владимир Путин

новость Путин одобрил соглашение о вхождении войск Южной Осетии в российскую армию

14.03.2017
Незаконная граница Южной Осетии. Фото: kavkaz-uzel.ru
Незаконная граница Южной Осетии. Фото: kavkaz-uzel.ru
Реклама

Владимир Путин одобрил проект соглашения о порядке вхождения вооруженных формирований непризнанной международным сообществом Южной Осетии в состав российской армии. Об этом сообщает ТАСС. Путин поручил Минобороны провести с Цхинвали переговоры и по их итогам подписать документ.

Проект соглашения был опубликован накануне. Согласно документу для службы в российской армии гражданин Южной Осетии должен уволиться из армии своего региона и заключить контракт с Минобороны России. При этом он сохраняет звание, которое имел в югоосетинских вооруженных формированиях.

С ростом численности югоосетинских контрактников в России Цхинвали обязуется соответственно сокращать личный состав собственной армии. В документе прямо говорится о "вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации".

В марте 2015 года Путин и Тибилов подписали договор о "союзничестве и интеграции". Он, как сообщали в Кремле, предусматривает "формирование двумя странами общего пространства обороны и безопасности". В то же время отмечалось, что документ предполагает "сохранение государственного суверенитета Южной Осетии".

Весной 2016 года Тибилов заявил о намерении образовать с Россией союзное государство. Такое решение, пояснил глава отделившегося грузинского региона, "освобождает Россию от политических рисков, которые могли возникнуть при прямом вхождении".

Оставить комментарий Обсудить
14.03.2017

новость Новости по теме
13.03.2017 Российская армия примет контрактников из Южной Осетии →
26.05.2016 Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России намечен на 2017 год →
04.04.2016 В Южной Осетии хотят создать союзное государство с Россией →
14.07.2015 Грузия обвиняет Россию в захвате пограничных территорий →
24.06.2014 Сурков: Идея присоединения Южной Осетии к России не согласована с Москвой →
10.01.2014 В Южной Осетии предложили провести референдум о присоединении к России →
Фото и Видео
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
Реклама



Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Навальный готовит марш
Алексей Навальный в Костроме. Кадр "Граней-ТВ"
новость Российский спецназ у границ Ливии
Спецназ. Показательные выступления. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Внезапная правда о "Норд-Осте"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Мединский творит прошлое
383
новость Соколовский в суде: ВИДЕО
Руслан Соколовский. Фото: Глеб Эделев/Грани.Ру
статья Американский онанизм
РЕКЛАМА
Loading...
новость Фийону предъявили обвинение
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
новость Работа не избавляет от бедности
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
новость Роковая ошибка летчика
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
новость В защиту подпавших под санкции
Андрей Макаров. Фото: er.ru
новость Перепиличного могли отравить супом
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
новость ЦПЭ передают в Росгвардию
Фрагмент эмблемы Главного управления противодействия экстремизму МВД
в блоге Презренный Февраль
383
новость Задержание участников блокады
Задержание участников блокады. Кадр съемки украинской полиции
статья Батька испугался "тунеядцев"
Виталий Портников
новость Первые учения Росгвардии
Виктор Золотов. Фото rosgvard.ru
новость Как надавить на Россию
СИЗО-1 в Симферополе. Фото: wikimapia.org
новость Турция не пустит голландского посла
Нуман Куртулмуш. Фото: byegm.gov.tr
новость "Норд-Ост": признание прокурора
Отравленный заложник "Норд-Оста". Кадр фильма "Московская осада"
новость Вице-губернатор об Исаакии
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru