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Владимир Путин одобрил проект соглашения о порядке вхождения вооруженных формирований непризнанной международным сообществом Южной Осетии в состав российской армии. Об этом сообщает ТАСС. Путин поручил Минобороны провести с Цхинвали переговоры и по их итогам подписать документ.

Проект соглашения был опубликован накануне. Согласно документу для службы в российской армии гражданин Южной Осетии должен уволиться из армии своего региона и заключить контракт с Минобороны России. При этом он сохраняет звание, которое имел в югоосетинских вооруженных формированиях.

С ростом численности югоосетинских контрактников в России Цхинвали обязуется соответственно сокращать личный состав собственной армии. В документе прямо говорится о "вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации".

В марте 2015 года Путин и Тибилов подписали договор о "союзничестве и интеграции". Он, как сообщали в Кремле, предусматривает "формирование двумя странами общего пространства обороны и безопасности". В то же время отмечалось, что документ предполагает "сохранение государственного суверенитета Южной Осетии".

Весной 2016 года Тибилов заявил о намерении образовать с Россией союзное государство. Такое решение, пояснил глава отделившегося грузинского региона, "освобождает Россию от политических рисков, которые могли возникнуть при прямом вхождении".