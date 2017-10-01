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Судья Центрального райсуда Калининграда Владимир Эльзессер арестовал на два месяца - до 27 ноября - четвертого фигуранта дела "Балтийского авангарда русского сопротивления" Николая Сенцова. О решении, вынесенном в пятницу, тогда же сообщил Pregel.info.

Ходатайство, заявленное следователем областного УФСБ капитаном юстиции И. Паргачевым, поддержал помощник прокурора Мещеряков. Адвокат задержанного Ольга Матвеева указывала на слушаниях, что все утверждения Паргачева имеют лишь предположительный характер. Однако Эльзессер доводы защитницы проигнорировал.

Так же как и другим фигурантам дела, Сенцову вменена часть 1 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии.

Сам политзек на слушаниях настаивал, что в БАРСе никогда не состоял и о планах этой организации не знал.

На ВК-странице Комитета общественной самозащиты говорится, что Сенцов - гражданский активист, выступающий за сохранение исторического наследия региона. В частности, он высказывался за восстановление королевского замка в Калининграде и возвращение этому городу его исторического названия - Кёнигсберг.

Как передает "Открытая Россия", Сенцов живет в Балтийске на крайнем западе области. Работал начальником радиостанции в войсковой части; время от времени ездил подрабатывать в Польшу.

Активиста задержали 27 сентября после обыска в его квартире, начавшегося в 7 утра. Сенцов лишь немногим ранее вернулся из очередной поездки в Польшу, где работал на стройке.

Согласно фабуле дела, роль Сенцова в БАРСе заключалась в сборе и хранении оружия. Как заявлял в суде следователь Паргачев, при обыске у активиста нашли в числе прочего пистолет Макарова, гранатомет и ручную гранату. Также, продолжил силовик, оружие нашли в доме у некоей знакомой Сенцова, и это позволяет предположить, что активист устроил и другие тайники на территории региона.

Сам политзек настаивает, что в действительности у него дома есть лишь большая коллекция муляжей оружия: он интересуется военной историей и участвует в реконструкциях. Все настоящее боевое оружие, заявлял Сенцов, так же как и гранаты и патроны, ему подбросили.

В деле активиста есть некий засекреченный свидетель под псевдонимом Железняков. Именно показаниями Железнякова следователь Паргачев обосновывал необходимость ареста Сенцова.

Первые трое фигурантов дела БАРСа - бывший лидер организации Александр Оршулевич, его преемник Игорь Иванов и игумен Русской православной церкви за рубежом Николай Мамаев, духовник первых двух, - заключены в СИЗО с конца мая. Основным фигурантом ФСБ называет именно Оршулевича, хотя он в феврале нынешнего года не только покинул свой пост, но и вовсе вышел из организации. Причиной стало вынесенное ему предупреждение областной прокуратуры "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".

Как утверждается в деле, задачей БАРСа Оршулевич поставил "насильственный захват власти в Калининградской области путем совершения ряда экстремистских преступлений, направленных в том числе на выход Калининградской области из состава Российской Федерации и ее независимое существование в составе Евросоюза".

БАРС был основан Оршулевичем в 2008 году "с целью пробуждения в сердцах русских людей общественного идеала Святой Руси". "Наше движение следует заветам вождей Белого движения, хранит и передает память о героях многолетней освободительной войны. Мы убеждены, что без пересмотра отдельных эпизодов нашей истории, связанных с советским периодом, невозможна трезвая оценка действительности, и как следствие - возрождение России", - отмечается на сайте движения. Сейчас сайт движения и его ВК-страница заблокированы по требованию Роскомнадзора.

26 августа обыски, предположительно по делу БАРСа, прошли у шести бывших либо действующих членов совета регионального отделения "Открытой России". По итогам обысков, однако, никого из шестерых по делу не привлекли.