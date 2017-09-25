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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Политзеки, Дело 26 марта, Общество, Политика, Россия, Право, Акции протеста, Полиция | Персоны: Светлана Сидоркина

новость Приговор фигуранту "дела 26 марта" Зимовцу подтвержден

25.09.2017
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
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Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "дела 26 марта" Станиславу Зимовцу, получившему два с половиной года общего режима по обвинению в нападении на замкомандира 2-го оперативного батальона ОМОНа подполковника Вадима Котенева. Об этом "Граням" сообщила адвокат политзека Светлана Сидоркина.

20 июля судья Тверского райсуда Москвы Елена Ермакова признала Зимовца виновным по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). В решении она подчеркнула, что посадила Зимовца "в целях восстановления справедливости".

В судебных прениях, прошедших 18 июля,прокурор Лариса Сергуняева запрашивала для подсудимого три года общего режима.

Сам Зимовец подтвердил, что вину не признает. "Я убежден, что те, кто был на протестных акциях 26 марта и 12 июня, - будущее нашей страны, - заявил он в прениях. - Я убежден, что диктатуре нет места в нашей стране. Я бы не хотел, чтобы кто-то вроде Вовы Путина бил моих детей за то, что они против коррупции".

В основу приговора легли первоначальные признательные показания, данные политзеком на следствии по совету назначенного адвоката Дианы Татосовой. Между тем в дальнейшем, после вступления в дело адвоката "Агоры" Сидоркиной, Зимовец отказался от сделки с прокуратурой и рассмотрения дела в особом порядке.

Зимовец - приезжий из Волгограда; ранее учился в Волжском гуманитарном институте - филиале Волгоградского университета. Придерживается националистических взглядов. Подписан на оппозиционные паблики, в том числе "Артподготовку" Вячеслава Мальцева.

26 марта Зимовец был задержан на Тверской и два дня спустя оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). 30-го числа демонстранта задержали уже по уголовному делу; 1 апреля судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская (Демидович) отправила его в СИЗО. У родителей Зимовца в Волгограде прошел обыск.

Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта Зимовец бросил в Котенева кусок кирпича, попав силовику, на котором был надет бронежилет, в ягодицу. Рапорта в связи с попаданием кирпича омоновец не подавал. Тем не менее уже на другой день после акции его вызвали в СКР для дачи показаний как потерпевшего по делу.

На следствии Котенев заявлял, будто от удара получил синяк. Однако экспертиза это опровергла - как выяснилось, травму омоновцу причинили на тренировке в спортзале. На видеозаписи, которую вел оперативник столичного УМВД Алексей Климов, также не видно, как кирпич попал в Котенева.

Сам Зимовец, в прошлом служивший сапером в Чечне, во время допроса омоновца в суде заметил, что не понимает, с какой силой нужно бросить камень, чтобы через бронежилет можно было почувствовать удар.

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