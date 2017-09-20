О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.264131.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.264131.html
Также: Политзеки, Право, Здоровье, Регионы, Россия, Общество, Политика

новость Буйное отделение

Жителя Ангарска отравили на принудлечение за призывы отделить Сибирь от России
20.09.2017
Ангарский городской суд. Фото: Google Maps
Ангарский городской суд. Фото: Google Maps
Реклама

Ангарский городской суд признал невменяемым местного жителя, опубликовавшего в интернете призыв отделить Сибирь от России, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Мужчина, которого в сообщении называют А., отправлен на принудительное лечение а психиатрическую больницу.

"Судом установлено, что в январе 2016 года А., используя мобильный телефон, подключался к сети интернет и призывал к действиям, направленным на создание отдельной республики от Урала до Тихого океана, - говорится в сообщении. - А. признан совершившим в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России). Суд освободил А. от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера".

Как следует из карточки дела на сайте суда, заседание прошло в понедельник. Постановление вынес судья Иван Поправко. Судебное решение в законную силу не вступило.

14 июня из спецпсихбольницы № 1 в Челябинске после полутора лет принудительного лечения был освобожден блогер-регионалист Алексей Морошкин. О его преследовании стало известно в сентябре 2015 года. Блогеру вменили часть 2 статьи 280.1 УК. Поводом к возбуждению дела послужили 12 публикаций в администрируемом Морошкиным ВК-сообществе "За сражающуюся Украину! За свободный Урал!".

19 августа 2015-го с блогера взяли подписку о невыезде, однако тот нарушил ее, выехав сначала в Москву, а затем на Украину. Тогда он и сообщил СМИ о своем деле. Тем не менее уже вскоре Морошкин вернулся в Россию. В ночь на 26 сентября 2015-го он был задержан в Брянске, через Москву возвращен в Челябинск и арестован.

19 ноября 2015 года судья Советского райсуда Климент Сутягин освободил Морошкина от уголовной ответственности, объявив его невменяемым, и направил блогера на принудлечение. В основу решения легло заключение психэкспертизы, по итогам которой Морошкину поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Ранее блогер получил известность как основатель Церкви Челябинского метеорита. Он требовал у региональных властей передать этой структуре метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль, и настаивал на постройке храма метеорита в Челябинске.

Морошкин под давлением силовиков признал вину и не стал подавать апелляционную жалобу. В спецпсихбольнице № 1 он содержался с 10 декабря 2015-го. Срок его лечения дважды продлевали.

Оставить комментарий Обсудить
20.09.2017
новость Новости по теме
18.09.2017 Для крымского журналиста Семены требуют три года условно по делу о сепаратизме →
07.08.2017 Политзаключенная Полюдова прекратила голодовку →
11.07.2017 Против Мальцева возбуждено дело о сепаратизме →
14.06.2017 Блогер Морошкин освобожден из психбольницы →
01.06.2017 Политзека Морошкина освобождают из психбольницы →
27.04.2017 В доме политзека Морошкина прошел обыск по делу о раскрашивании бюста Ленина →
18.04.2017 Бурятский блогер Хагдаев получил три года условно по делу о сепаратизме →
11.01.2017 Суд в Челябинске продлил срок принудительного лечения политзека Морошкина →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
Реклама
Выбор читателей
статья Любовь и "Смерть Сталина"
Илья Мильштейн
новость Подробности инцидента на "Лужском"
Вертолет Ка-52. Фото: oboronprom.ru
новость Кто нарушает договор о РСМД
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Случайные жертвы учений
Инцидент на полигоне "Лужский". Кадр видеозаписи
статья Черные идут
РЕКЛАМА
Loading...
новость За кого проголосуют россияне
Выборы. Кадр Первого канала
новость Задержан лидер православных экстремистов
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
новость Беслан: решение ЕСПЧ в силе
Акция матерей Беслана, 01.09.2016. Фото Елены Костюченко
статья Ким Чен Ын и смерть
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Будь смелей, бизнесмен!
383
новость Трамп в ООН: Разрушим КНДР
Дональд Трамп на сессии Генассамблеи ООН. Кадр трансляции "Радио Свобода"
в блоге Где ты, наследник?
383
новость США поставят Киеву оружие
Флаги США и Украины. Фото со страницы Петра Порошенко
новость Вечерний обход в Севастополе
Ведомственный дом ВМС Украины в Балаклаве. Фото: krymr.com
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Россия против реформы ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
новость Забайкалье: новые голодовщики
Участники голодовки бывших работников Вершино-Дарасунского рудника. Кадр видео с youtube-канала arsmaks
в блоге Президенты и монументы
383
новость Землетрясение в Мексике
Землетрясение в Мексике. Кадр местного телевидения
новость Против памятника Калашникову
Открытие памятника Михаилу Калашникову. Кадр трансляции