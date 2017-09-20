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Ангарский городской суд признал невменяемым местного жителя, опубликовавшего в интернете призыв отделить Сибирь от России, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Мужчина, которого в сообщении называют А., отправлен на принудительное лечение а психиатрическую больницу.

"Судом установлено, что в январе 2016 года А., используя мобильный телефон, подключался к сети интернет и призывал к действиям, направленным на создание отдельной республики от Урала до Тихого океана, - говорится в сообщении. - А. признан совершившим в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России). Суд освободил А. от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера".

Как следует из карточки дела на сайте суда, заседание прошло в понедельник. Постановление вынес судья Иван Поправко. Судебное решение в законную силу не вступило.

14 июня из спецпсихбольницы № 1 в Челябинске после полутора лет принудительного лечения был освобожден блогер-регионалист Алексей Морошкин. О его преследовании стало известно в сентябре 2015 года. Блогеру вменили часть 2 статьи 280.1 УК. Поводом к возбуждению дела послужили 12 публикаций в администрируемом Морошкиным ВК-сообществе "За сражающуюся Украину! За свободный Урал!".

19 августа 2015-го с блогера взяли подписку о невыезде, однако тот нарушил ее, выехав сначала в Москву, а затем на Украину. Тогда он и сообщил СМИ о своем деле. Тем не менее уже вскоре Морошкин вернулся в Россию. В ночь на 26 сентября 2015-го он был задержан в Брянске, через Москву возвращен в Челябинск и арестован.

19 ноября 2015 года судья Советского райсуда Климент Сутягин освободил Морошкина от уголовной ответственности, объявив его невменяемым, и направил блогера на принудлечение. В основу решения легло заключение психэкспертизы, по итогам которой Морошкину поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Ранее блогер получил известность как основатель Церкви Челябинского метеорита. Он требовал у региональных властей передать этой структуре метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль, и настаивал на постройке храма метеорита в Челябинске.

Морошкин под давлением силовиков признал вину и не стал подавать апелляционную жалобу. В спецпсихбольнице № 1 он содержался с 10 декабря 2015-го. Срок его лечения дважды продлевали.