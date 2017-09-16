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Политзека Сергея Мохнаткина перевели из колонии в Архангельской области в региональную больницу ФСИН. Об этом сообщает его подруга Татьяна Пашкевич, с которой политзек разговаривал по телефону.

Политзек держит голодовку, протестуя против условий содержания и давления со стороны администрации колонии. Последнее время он голодал всухую. По мнению Мохнаткина, в больницу его перевели именно из-за голодовки. "В областной больнице его не лечат от болезней позвоночника, а лечат только от болезней желудочно-кишечного тракта, - написала Пашкевич. - Признано, что перелом был, есть остеопороз и остеохондроз. Все это в совокупности в его возрасте, конечно, опасно".

Мохнаткин продолжает настаивать на переводе его в больницу имени Гааза в Петербурге для лечения позвоночника и просит находящих Долгое время от Мохнаткина не поступало никаких вестей, хотя он регулярно писал письма на волю. Политзеку также не пришло ни одного письма несмотря на то, что ему писали.

В июле Мохнаткин уже был в архангельской больнице ФСИН. Тогда он тоже объявлял голодовку.

Первый срок - два с половиной года - Мохнаткин отбывал в 2010-2012 годах. Тогда его также осудили за нападение на милиционеров. Приговор к колонии-поселению политзеку позже ужесточили, переведя его в колонию общего режима. Мохнаткин был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освободился за несколько месяцев до истечения срока.

В 2014 году по схожему делу - о нападении на силовиков из 2-го оперполка УМВД по Москве - Мохнаткин получил четыре с половиной года строгого режима. Два последующих дела против него открыли уже после прибытия в ИК-4. В июне 2016-го стало известно, что по третьему делу - об оскорблении фсиновца - политзеку добавили к сроку еще 11 месяцев.

20 марта нынешнего года судья Котласского горсуда Сергей Шикин приговорил Мохнаткина к двум годам строгого режима по делу о нападении на дежурного помощника начальника ИК-4 А. Веселова. С учетом частичного сложения сроков по предыдущим делам политзеку осталось пробыть в заключении примерно 1 год 4 месяца.

Это дело СКР возбудил, чтобы покрыть шестерых фсиновцев, жестоко избивших Мохнаткина в колонии 4 марта 2016 года. Именно тогда политзек и получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков. Из-за этих переломов он и нуждается в лечении до сих пор.

Известно, что в сентябре прошлого года Мохнаткин был в очередной раз избит - на этот раз в котласском СИЗО-2, куда был помещен на время суда по четвертому делу.

В заключении Мохнаткин уже неоднократно держал голодовки, в том числе сухие.