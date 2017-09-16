О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.264038.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.264038.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Здоровье, Пытки, Право, Регионы, Россия, Общество, Политика | Персоны: Сергей Мохнаткин

новость Политзека Мохнаткина вновь перевели из колонии в больницу

16.09.2017
Реклама

Политзека Сергея Мохнаткина перевели из колонии в Архангельской области в региональную больницу ФСИН. Об этом сообщает его подруга Татьяна Пашкевич, с которой политзек разговаривал по телефону.

Политзек держит голодовку, протестуя против условий содержания и давления со стороны администрации колонии. Последнее время он голодал всухую. По мнению Мохнаткина, в больницу его перевели именно из-за голодовки. "В областной больнице его не лечат от болезней позвоночника, а лечат только от болезней желудочно-кишечного тракта, - написала Пашкевич. - Признано, что перелом был, есть остеопороз и остеохондроз. Все это в совокупности в его возрасте, конечно, опасно".

Мохнаткин продолжает настаивать на переводе его в больницу имени Гааза в Петербурге для лечения позвоночника и просит находящих Долгое время от Мохнаткина не поступало никаких вестей, хотя он регулярно писал письма на волю. Политзеку также не пришло ни одного письма несмотря на то, что ему писали.

В июле Мохнаткин уже был в архангельской больнице ФСИН. Тогда он тоже объявлял голодовку.

Первый срок - два с половиной года - Мохнаткин отбывал в 2010-2012 годах. Тогда его также осудили за нападение на милиционеров. Приговор к колонии-поселению политзеку позже ужесточили, переведя его в колонию общего режима. Мохнаткин был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освободился за несколько месяцев до истечения срока.

В 2014 году по схожему делу - о нападении на силовиков из 2-го оперполка УМВД по Москве - Мохнаткин получил четыре с половиной года строгого режима. Два последующих дела против него открыли уже после прибытия в ИК-4. В июне 2016-го стало известно, что по третьему делу - об оскорблении фсиновца - политзеку добавили к сроку еще 11 месяцев.

20 марта нынешнего года судья Котласского горсуда Сергей Шикин приговорил Мохнаткина к двум годам строгого режима по делу о нападении на дежурного помощника начальника ИК-4 А. Веселова. С учетом частичного сложения сроков по предыдущим делам политзеку осталось пробыть в заключении примерно 1 год 4 месяца.

Это дело СКР возбудил, чтобы покрыть шестерых фсиновцев, жестоко избивших Мохнаткина в колонии 4 марта 2016 года. Именно тогда политзек и получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков. Из-за этих переломов он и нуждается в лечении до сих пор.

Известно, что в сентябре прошлого года Мохнаткин был в очередной раз избит - на этот раз в котласском СИЗО-2, куда был помещен на время суда по четвертому делу.

В заключении Мохнаткин уже неоднократно держал голодовки, в том числе сухие.

Оставить комментарий Обсудить
16.09.2017
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
Реклама
Выбор читателей
новость Русский подкуп в ООН
Идрис Джазаири. Фото: unwatch.org
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Фейсбук передал данные Мюллеру
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
новость Дудуркаеву удерживают в полиции
Луиза Дудуркаева. Фото: kavkazr.com
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
Loading...
новость Ким: Мы хотим паритета с США
Ким Чен Ын на ракетных испытаниях. Фото ЦТАК
новость Для Донбасса денег нет
Российский "гуманитарный конвой" на территории Украины. Фото: @ARothNYT
новость Дело Дмитриева: новая экспертиза
Юрий Дмитриев в суде. Фото: 7x7-journal.ru
новость Иск Минкульта к Серебренникову
Министерство культуры. Фото: nppir.ru
новость Теракт в Лондоне: поиск подозреваемых
На месте теракта в лондонском метро. Кадр Би-Би-Си
новость Говорухин о противниках "Матильды"
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Нападение на соратника Навального
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
в блоге Либеральная Ходынка
383
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Лондон: бомба в метро не сработала
Взорвавшийся в метро Лондона контейнер. Фото: twitter.com/andyjohnw
в блоге Разговор на пальцах
383
в блоге Битва с мертвецами
59
в блоге Ужасы парка "Зарядье"
383
новость Новиков подрался с Тарасевичем
Драка Ильи Новикова и Гоши Тарасевича. Кадр видео