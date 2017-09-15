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новость Челябинский активист ПАРНАСа арестован по делу о поджоге Томинского ГОКа

15.09.2017
Гамиль Асатуллин. Фото: activatica.org
Гамиль Асатуллин. Фото: activatica.org
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Сосновский райсуд Челябинской области арестовал на два месяца сопредседателя регионального отделения ПАРНАСа Гамиля Асатуллина по обвинению в попытке поджога имущества на территории строящегося Томинского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает Znak.com. Асатуллин - активист движения "СТОП-ГОК", выступающего против строительства комбината.

Сам Асатуллин просил отправить его под домашний арест. Он отказался признать вину.

Первый раз ходатайство следствия об аресте Асатуллина рассматривалось во вторник. Тогда суд продлил его задержание еще на три дня.

Активисту вменяют часть 2 статьи 213 УК (хулиганство в составе группы по предварительному сговору по мотивам политической или идеологической ненависти), ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Также в отношении Асатуллина ведется доследственная проверка по статье 318 УК (применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти): ему могут инкриминировать сопротивление сотрудниками СОБРа при задержании.

Согласно фабуле дела, Асатуллин с одним соучастником в ночь на 11 сентября проникли на территорию ГОКа и подожгли уложенный штабелями лес. Сотрудники челябинского ЦПЭ и регионального управления ФСБ при поддержке СОБРа задержали Галиуллина на территории предприятия.

В пятницу был задержан второй подозреваемый, 35-летний житель находящейся неподалеку от комбината деревни Коркино. Его имя не называется.

Кроме того, утверждает Znak.com, силовики уже установили неких "возможных организаторов" поджога ГОКа, однако пока никто их них не задержан.

Как утверждается, силовики нашли вдоль забора по дороге деревню Шумаки Коркинского района палки с гвоздями, мешающие проезду, а также два баннера с надписями "Вы все умрете" и "Верните деньги!". По версии следствия, подозреваемые хотели представить пожар как акцию протеста сотрудников ГОКа.

Адвокат активиста Андрей Лепехин настаивает, что задержание Асатуллина было полицейской провокацией, а силовики заранее устроили засаду и ждали Асатуллина на территории ГОКа.

Защитник также сообщил "Граням", что работники ЦПЭ требовали от Асатуллина дать показания на одного из лидеров движения "СТОП-ГОК" Василия Московца и отказаться от услуг Лепехина. Жалобу на их действия политзек направил прокурору Челябинской области.

"Русская медная компания" начала строительство ГОКа в 15 километрах от Челябинска возле поселка Томинский в августе. Местные жители с 2014 года протестуют против строительства предприятия, так как опасаются, что оно будет загрязнять воду, воздух и почву вокруг.

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15.09.2017
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