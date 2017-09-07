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новость Ростовский сторонник ПАРНАС Олейник получил 8 месяцев по делу об экстремизме

07.09.2017
Игорь Олейник. Источник: kavkaz-uzel.eu
Игорь Олейник. Источник: kavkaz-uzel.eu
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Судья Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону Елена Левченко приговорила сторонника ПАРНАС Игоря Олейника к восьми месяцам общего режима за репосты во "Вконтакте". Об этом сообщает "Кавказский узел".

Олейник был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной, расовой и религиозной ненависти). Максимальный срок, предусмотренный кодексом по такому обвинению, - пять лет колонии.

Поскольку с середины января оппозиционер содержался в СИЗО, срок его заключения истекает уже через две недели - 21 сентября.

В прениях сторон 24 августа прокурор Кристина Кузьмичева запрашивала для Олейника год общего режима. Адвокат политзека Евгений Беркович настаивал на оправдательном приговоре.

Сам Олейник вину не признал. На первом заседании по существу дела, прошедшем 1 августа, политзек подтвердил, что ВК-страница под ником Русич Белый принадлежит ему. В то же время он указал, что перепощенные им публикации "находились в открытом доступе в сети Интернет". Выступая во вторник с последним словом, оппозиционер подчеркнул, что в его действиях отсутствуют как состав, так и само событие преступления.

Будет ли обжалован приговор, "Кавказский узел" не уточняет. Адвокат Беркович ранее отмечал, что, хотя убежден в невиновности своего клиента, на оправдание по делу не рассчитывает. "Наша задача, чтобы ему дали семь-восемь месяцев по фактически уже отбытому сроку и отпустили к жене", - отмечал юрист в комментарии изданию.

Дело против Олейника открыли 27 декабря 2016 года. Внимание СКР привлекли 25 ксенофобных публикаций, перепощенных на открытой в октябре 2015-го ВК-странице Русич Белый.

В частности, оппозиционер поместил высказывания российской императрицы Елизаветы и австрийской - Марии-Терезии о евреях, а также изображения погибшей террористки-смертницы с надписью "Она не побоялась выйти замуж за араба", мужчин на фоне полумесяца с текстом "У преступления есть нация и религия" и коловрата (традиционный славянский вариант свастики) с подписью "Чужакам пора домой, здесь хозяева славяне".

Первоначально Олейник находился под подпиской о невыезде, однако затем он нарушил ее, и 20 января нынешнего года его отправили в СИЗО. Сам Олейник не отрицал, что нарушил подписку. Он пояснял, что отправился к родственникам на заработки - по данным разных публикаций, в Москву или Подмосковье.

При этом адвокат Беркович указывал, что Олейник учился в школе-интернате для детей с отставанием в развитии, а в дальнейшем неоднократно лечился в психбольницах. "Игорь не совсем понимал, в связи с чем возбуждено дело, - отмечал защитник. - Возможно, он не понимал, что такое подписка о невыезде".

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07.09.2017
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