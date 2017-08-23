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новость Дело участника московской акции 12 июня Искакова ушло в суд

23.08.2017
Расим Искаков. Фото: "Открытая Россия"
Расим Искаков. Фото: "Открытая Россия"
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу участника московской антикоррупционной акции 12 июня Расима Искакова. Об этом ведомство сообщило на своем сайте, не уточнив имени обвиняемого. О том, что речь идет именно об Искакове, позже написало ОВД-Инфо со ссылкой на Калоя Ахильгова, адвоката политзека.

Дело направлено в Тверской райсуд столицы.

Обвиняемый - приезжий из Дагестана. В Москве он несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в массовых мероприятиях.

Искаков был арестован 30 июня. В окончательной редакции обвинения ему вменены два эпизода по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Как утверждает Генпрокуратура, во время антикоррупционной акции он побил полицейских ногами; при этом адвокат Ахильгов ранее сообщал, что потерпевшими по делу выступают не полицейские, а омоновцы.

Ранее в деле был также третий эпизод, квалифицированный по части 1 статьи 318 УК. Позже его из дела исключили. Кроме того, Искакову была инкриминирована статья 213 кодекса (хулиганство). От этого обвинения СКР также отказался.

Как пояснял Ахильгов, в деле остались только те эпизоды, по которым политзек признал вину, прежде чем адвокат взялся за его защиту.

13 июня СМИ сообщали, что некий 29-летний уроженец Дагестана был задержан за то, что во время "праздничных мероприятий", проводившихся чиновниками на Тверской улице одновременно с антикоррупционной акцией, бросил в толпу взрывпакет. Как утверждалось, полиция открыла против приезжего дело по 213-й статье, после чего отпустила задержанного под подписку о невыезде.

17-го числа того же месяца стало известно, что омоновец Юрий Посаженников подал в полицию заявление на неизвестного, который на антикоррупционной акции якобы ударил его по спине, отчего силовик "упал и повредил левую руку". Сообщалось, что в нападении подозревается 29-летний уроженец Чечни (а не Дагестана), который на Тверской бросил в толпу взрывпакет и теперь находится под подпиской о невыезде по делу о хулиганстве. Дело о нападении на омоновца по состоянию на 17 июня открыто не было - велась доследственная проверка.

Имели ли отношения эпизоды со взрывпакетом и нападением на Посаженникова к Искакову, точно не известно.

Всего после московской акции 12 июня было открыто два дела о нападениях на силовиков. Фигурант второго - 17-летний одиннадцатиклассник Михаил Галяшкин. Он отправлен под домашний арест по той же части 1 статьи 318, за то что якобы распылил в глаза омоновцу слезоточивый газ. 16 августа стало известно о завершения следствия по делу Галяшкина. Сам молодой человек вину не признает.

Два схожих дела было возбуждено и в Петербурге. По одному из них 32-летний шахматист из Ленинградской области Владимир Абросимов был оштрафован на 100 тысяч рублей. Дело рассматривалось в особом порядке; до приговора Абросимов находился под домашним арестом. По второму делу обвиняется 17-летний активист "Молодежного Яблока" Дмитрий Мякшин. Он находится под подпиской о невыезде. После возбуждения дела сообщалось, что вину молодой человек не признает. О дальнейшем ходе следствия информации не поступало.

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23.08.2017
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