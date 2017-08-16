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новость Арест правозащитника Нагавкина продлен до 16 сентября

16.08.2017
Игорь Нагавкин в суде, 15.08.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
Игорь Нагавкин в суде, 15.08.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
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Судья Черемушкинского райсуда Москвы Наталья Журавлева продлила волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину, арестованному по делу о краже, срок содержания в СИЗО еще на месяц - до 16 сентября. О слушаниях, прошедших во вторник, тогда же сообщил "Кавказский узел".

Адвокат политзека Фарит Муртазин на слушаниях указал, что, поскольку Нагавкин является жителем Волгоградской области, преступление, вменяемое ему, совершено в этом же регионе и там же проживает и потерпевший по делу, следствие должно производиться именно в Волгоградской области, а не в Москве.

Кроме того, продолжил адвокат, Нагавкину инкриминировано преступление средней тяжести и обвиняемым в таких преступлениях мерой пресечения обычно избирается подписка о невыезде. Тем не менее правозащитника отправили в СИЗО.

"То, что происходит с Нагавкиным, наводит на мысль о том, что на него оказывается давление в связи с его активным противодействием распространению наркотических веществ и правозащитной деятельностью, - заключил Муртазин. - В действиях следствия я усматриваю излишнее старание избавиться от присутствия этого активиста в Волгоградской области".

Однако Журавлева доводы адвоката проигнорировала.

Между тем Нагавкин с 8 августа держит в СИЗО-2 "Бутырка" бессрочную голодовку. Кроме воды политзек употребляет только чай. Он добивается встречи с чиновниками прокуратуры и СКР.

Как отмечалось в середине июля, за три месяца, прошедших после доставки Нагавкина в Москву, никаких следственных действий с ним не проводилось.

С 12 по 21 октября прошлого года политзек уже держал голодовку в СИЗО-5 Волгоградской области в Ленинске, протестуя против неоказания медицинской помощи.

Житель Калача-на-Дону Нагавкин - председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу и эксперт движения "За права человека" в Южном федеральном округе. Правозащитник был задержан в своем городе 29 сентября 2016 года и два дня спустя арестован. Ему вменили покушение на кражу ювелирных украшений из ломбарда. Дело квалифицировано по части 3 статьи 30 - пунктам "а", "б" части 2 статьи 158 УК (покушение на кражу в составе группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). Правозащитнику грозит до 3 лет 9 месяцев колонии.

Между тем на сайте Черемушкинского райсуда по неизвестной причине указано иное обвинение - по пункту "а" части 4 статьи 158 кодекса (кража в составе организованной группы). Между тем за это преступление УК предусматривает срок до 10 лет колонии - следовательно, оно относится к категории тяжких. Эти данные противоречат информации Муртазина, указавшего в суде, что его подзащитный обвиняется в преступлении средней тяжести.

Сам политзек вину не признает.

В Москву Нагавкина доставили 10 апреля. Согласно информации, поступившей в середине июня, перевод объяснялся тем, что дело правозащитника объединили в одно производство с расследуемым в Москве делом об убийстве (статья 105 УК). Фигурантом этого дела является не сам Нагавкин, а один из арестованных вместе с ним по обвинению о краже. Как рассказывал другой адвокат политзека, Валерий Шухардин, в Москву перевели всех фигурантов дела о краже в ломбарде.

Правозащитной деятельностью Нагавкин занялся, после того как в 2005 году в СИЗО-1 в Волгограде погиб его родной брат. Правозащитник добился привлечения ряда сотрудников этого СИЗО к уголовной ответственности. Лидер ЗПЧ Лев Пономарев отмечал "многолетнюю и эффективную борьбу (Нагавкина. - Ред.) за права заключенных" ( Видео "Грани-ТВ": Игорь Нагавкин о пытках на зоне).

В 2010 году против Нагавкина было сфабриковано дело о покушении на кражу покрышки милицейской машины (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 158 УК). Первоначально он находился под подпиской о невыезде, а в апреле 2011-го был необоснованно отправлен под домашний арест. 11 июля 2011 года мировая судья 78-го участка Ворошиловского района Мария Антонова приговорила правозащитника к 160 часам обязательных работ. 23 сентября Ворошиловский райсуд, рассмотрев апелляцию Нагавкина, изменил приговор на штраф 15 тысяч рублей. Областной суд 29 ноября оставил апелляционное определение в силе.

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