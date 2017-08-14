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Также: Политзеки, Право, Регионы, Спецслужбы, Украина, Россия, Война, Акции протеста, Общество, Европа, Политика | Персоны: Денис Бахолдин, Светлана Сидоркина, Владимир Ионов

новость Арест политзека Бахолдина продлен по 9 декабря

14.08.2017
Денис Бахолдин у российского посольства в Киеве, январь 2017. Фото Елены Глушко
Денис Бахолдин у российского посольства в Киеве, январь 2017. Фото Елены Глушко
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Судья Советского райсуда Брянска Павел Колесников продлил гражданскому активисту Денису Бахолдину, обвиняемому в экстремизме, срок содержания в СИЗО по 9 декабря включительно. Об этом "Граням" сообщили в группе поддержки политзека.

Помимо адвоката Светланы Сидоркиной на слушания прибыла из Москвы активистка Елена Захарова, а из Киева - политэмигрантка Елена Глушко, получившая украинское гражданство. Присутствие в зале "граждан Украины" следователь СКР Гутарин, ведущий дело Бахолдина совместно с коллегой Александром Шпаковым, назвал одним из доказательств того, что в случае смягчения меры пресечения политзек может скрыться. Прокурор Игорь Шевцов поддержал доводы Гутарина.

Следствие по делу продлено до 10 декабря. В числе доказательств, якобы подтверждающих сочувствие Бахолдина "Правому сектору", в деле фигурируют его фото на фоне флага Украины.

Сам политзек отказывается признавать правомочность следствия и суда. На все вопросы судьи Колесникова он отвечал молчанием. "Но, конечно, не может не ржать, когда слышит что-то особо выдающееся - типа "засекреченного свидетеля Иванова Ивана Ивановича", - заметила на своей ФБ-странице Глушко.

Она также написала, что в заключении политзек стал "совсем тощий".

В понедельник у Бахолдина день рождения - ему исполняется 36 лет. В Киеве группа политэмигрантов и сочувствующих украинских активистов провела у консульства России пикет с требованием освободить политзека. Одним из пикетчиков был Владимир Ионов, бежавший из России в декабре 2015 года перед приговором по "митинговой" статье 212.1 УК.

Вечером одиночные пикеты в поддержку Бахолдина проходят в Москве.

Между тем на днях адвокат Сидоркина сообщила, что в четверг, 17 августа, Бахолдин будет этапирован в Москву на психиатрическую экспертизу в Центр им. Сербского, поскольку, как сообщалось ранее, он отказался от амбулаторного обследования. Ожидается, что по прибытии в столицу его до отправки на экспертизу поместят в СИЗО-2 "Бутырка".

Москвич Бахолдин в конце 2014 года эмигрировал на Украину. В начале марта 2017-го он прибыл в Россию, чтобы навестить родителей, и был задержан пограничниками за пребывание в приграничной зоне без соответствующего пропуска. После задержания Бахолдина на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признаться в том, что он состоит в "Правом секторе". Затем его в наручниках повезли в отдел СКР, обмотав голову зимней курткой. По дороге задержанный потерял сознание и чуть не задохнулся.

В СМИ информация об аресте Бахолдина появилась лишь 19 июня. На другой день вошедшая в дело адвокат Сидоркина сообщила, что политзеку вменяют часть 2 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), предусматривающую от двух до шести лет колонии. Никаких показаний арестованный не давал и никаких документов не подписывал.

В Москве Бахолдин принимал участие в антивоенных пикетах и ежемесячных акциях в поддержку политзеков, подвергался нападениям прокремлевских провокаторов. Активиста неоднократно задерживали. За участие в акции 6 мая 2012 года на Болотной Бахолдин был арестован на трое суток, за участие в антивоенном пикете у Минобороны против аннексии Крыма 4 марта 2014-го - 10 суток. В октябре 2014 года Бахолдин вышел на Манежную площадь в маске Путина и полосатой робе с табличкой "Военный преступник" на груди.

После переезда в Киев Бахолдин участвовал в пикетах солидарности с российскими политзаключенными.

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14.08.2017
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