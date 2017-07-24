О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.262800.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.262800.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Здоровье, Пытки, Право, Регионы, Россия, Общество, Политика | Персоны: Сергей Мохнаткин

новость Мохнаткин вновь объявил голодовку

24.07.2017
Сергей Мохнаткин в суде, 17.02.2017. Фото: rfi.fr
Сергей Мохнаткин в суде, 17.02.2017. Фото: rfi.fr
Реклама

Политзек Сергей Мохнаткин, осужденный по обвинениям в нападениях на полицейских и фсиновца и об оскорблении сотрудника колонии, объявил голодовку. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на координатора проекта "Сказки и истории для политзаключенных" Елену Эфрос.

Мохнаткин заявляет о невыносимых условиях содержания. У политзека сломан позвоночник, однако ему не предоставляется полноценной медицинской помощи.

С 20 июля, написала в Фейсбуке блогер Тамара Шаркевич, Мохнаткин вновь находится во фсиновской больнице в Архангельске (вероятно, речь идет о медсанчасти № 29). По информации Эфрос, туда его снова перевели из-за приезда в его колонию - ИК-4 строгого режима в Котласе - комиссии из Москвы.

Первый срок - два с половиной года - Мохнаткин отбывал в 2010-2012 годах. Тогда его также осудили за нападение на милиционеров. Приговор к колонии-поселению политзеку позже ужесточили, переведя его в колонию общего режима. Мохнаткин был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освободился за несколько месяцев до истечения срока.

В 2014 году по схожему делу - о нападении на силовиков из 2-го оперполка УМВД по Москве - Мохнаткин получил четыре с половиной года строгого режима. Два последующих дела против него открыли уже после прибытия в ИК-4. В июне 2016-го стало известно, что по третьему делу - об оскорблении фсиновца - политзеку добавили к сроку еще 11 месяцев.

20 марта нынешнего года судья Котласского горсуда Сергей Шикин приговорил Мохнаткина к двум годам строгого режима по делу о нападении на дежурного помощника начальника ИК-4 А. Веселова. С учетом частичного сложения сроков по предыдущим делам политзеку осталось пробыть в заключении примерно 1 год 4 месяца.

Это дело СКР возбудил, чтобы покрыть шестерых фсиновцев, жестоко избивших Мохнаткина в колонии 4 марта 2016 года. Именно тогда политзек и получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков. Из-за этих переломов он и нуждается в лечении до сих пор.

Известно, что в сентябре прошлого года Мохнаткин был в очередной раз избит - на этот раз в котласском СИЗО-2, куда был помещен на время суда по четвертому делу.

В заключении Мохнаткин уже неоднократно держал голодовки, в том числе сухие.

Оставить комментарий Обсудить
24.07.2017
новость Новости по теме
20.03.2017 Мохнаткин получил два года по делу о нападении на фсиновца →
30.09.2016 Политзаключенного Мохнаткина вновь избили в СИЗО →
27.08.2016 Суд отклонил иск котласской колонии к политзеку Мохнаткину →
20.06.2016 Мохнаткин перешел на сухую голодовку →
17.06.2016 Политзаключенный Мохнаткин объявил голодовку →
04.06.2016 Пашкевич: Политзеку Мохнаткину добавили к сроку 11 месяцев →
Фото и Видео
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30186
Play own
Стомахин о митингах и борьбе с коррупцией
30296
Play own
"Дело 26 марта": арест Дмитрия Борисова
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
Реклама
Выбор читателей
статья Психиатра в студию!
статья Памяти Артема Тарасова
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость РБК: скандал из-за цензуры
Илья Рождественский. Кадо видео с сайта echo.msk.ru
новость Санкции ЕС за турбины Siemens
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
новость Марш за свободный интернет: ФОТО
На Марше за свободный интернет. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Белов (Поткин) в ШИЗО
Александр Белов (Поткин). Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Неумолимый Греф
383
новость Европа боится за трубу
Жан-Клод Юнкер. Фото: express.co.uk
статья Бегом из России
Виталий Портников
новость Пытки в секретной тюрьме ФСБ
"Задержание" Акрама Азимова. Фото ФСБ
новость Плата за Яровую
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
в блоге Придут и за вами, господа
21660
в блоге Путин не сдержал слова
383
новость Пожизненное для колорада
Михаил Константинов (Медведь). Фото: mvd.ru
новость Паспорт с Луганщины - орудие СКР
Руслан Кравченко. Фото: prokurorska-pravda.today
новость Трамп за новые санкции
Белый Дом. Фото: history.com
новость Богатова перевели под домашний арест
Дмитрий Богатов (слева) в суде, 7 апреля 2017. Фото: Дима Швец / Медиазона
в блоге Трапеза властелина
383
статья Навальный, Стрелков и Путин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Умер Артем Тарасов
Артем Тарасов. Фото: Александр Савин/Википедия