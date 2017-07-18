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новость Подписи за освобождение политзека Богатова переданы в администрацию президента

18.07.2017
Дмитрий Богатов (слева) в суде, 7 апреля 2017. Фото: Дима Швец / Медиазона
Дмитрий Богатов (слева) в суде, 7 апреля 2017. Фото: Дима Швец / Медиазона
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Преподаватель мехмата МГУ Михаил Лобанов передал в администрацию президента обращение в поддержку математика Дмитрия Богатова, который арестован по сфабрикованному делу о призывах к терроризму и подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщает "Медиазона". Подписи под документом поставили 1544 студента, аспиранта и преподавателя МГУ.

В понедельник это же обращение было передано в канцелярию ректора вуза Виктора Садовничего. Как отмечается, Садовничий заведует на мехмате кафедрой матанализа, на которой Богатов как раз и защищал диплом.

Владимира Путина и Садовничего просят вмешаться в расследование дела Богатова и привлечь к нему компетентных специалистов. Подписи под обращением собирали с конца мая. 19 июня полиция, которую вызвала охрана вуза, попыталась пресечь сбор подписей в главном здании МГУ. Однако активисты на требование силовиков ответили отказом, заметив, что не делают ничего противозаконного. В итоге полицейские удалились, не предъявив каких-либо претензий.

25-летнему Богатову, преподавателю математики в Московской финансово-юридической академии, вменяются призывы к участию в протестах 2 апреля. Согласно фабуле дела, 29 марта математик с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во "Вконтакте" следующее сообщение: "2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон - по возможности". Как утверждается, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого.

Между тем сам Богатов настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Адвокаты Алексей Тепцов и Александр Мордвинов, в свою очередь, указывали, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Кроме того, отмечала защита, этот IP-адрес принадлежал работающему на компьютере математика выходному узлу сети Tor, поэтому написать сообщение мог любой пользователь анонимной сети, подключившийся к узлу.

При этом после задержания Богатова пользователь, имеющий доступ к аккаунту "Айрат Баширов", взял на себя ответственность за публикацию вмененных математику постов. Пользователь рассказал, что живет в США, с знаком Богатовым не был, но может документально подтвердить, что тот не причастен к публикациям.

В ночь на 6 апреля Богатова задержали. Математику вменили часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающую до двух лет колонии. Однако 7 апреля судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов отказал в аресте задержанного. Он указал, что согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) арест подозреваемых по делам о преступлениях небольшой тяжести - то есть таких, за которых УК предусматривает не более трех лет, - не допускается.

Несмотря на это решение, задержанного не освободили. Вместо этого дело Богатова переквалифицировали, предъявив математику обвинение по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Максимальное наказание по первому обвинению - семь с половиной лет колонии, по второму - семь лет. 10 апреля тот же судья Найденов отправил Богатова в СИЗО. В дальнейшем арест политзека дважды продлевался; последний раз - до 31 августа.

25 апреля на рассмотрении апелляции в Мосгорсуде за Богатова поручился президент организации ветеранов спецназа "Альфа", член Общественной палаты Сергей Гончаров: отчим арестованного Олег Иванищев сам служил в спецназе и участвовал в освобождении заложников в Буденновске. Однако судья отказался освободить политзека под поручительство.

В середине апреля в поддержку Богатова выступили разработчики Tor, а также операционных систем Linux Debian, в создании которых принимал участие математик.

26 мая заявление в защиту Богатова сделал американский перебежчик Эдвард Сноуден, скрывающийся в России.

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18.07.2017
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