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новость Железнодорожный состав преступления

В суд передано дело обвиняемого в подготовке теракта в Ростовской области украинца
18.07.2017
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
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В Северо-Кавказский окружной военный суд передано для рассмотрения по существу дело гражданина Украины Алексея Сизоновича, обвиняемого в подготовке теракта на вокзале города Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело в суд поступило еще 11 мая. Однако с тех пор начало процесса несколько раз откладывалось. Первое заседание состоится 26 июля, процесс будет вести судья Роман Сапрунов.

62-летнего Сизоновича, уроженца Луганской области, обвиняют по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205 УК (подготовка теракта организованной группой, от 12 до 20 лет колонии), части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой, от 5 до 12 лет лишения свободы), части 1 статьи 322 (незаконное пересечение границы, до двух лет колонии).

Согласно фабуле дела, Сизонович с еще одним "неустановленным лицом" в Киеве в апреле 2014 года создал группу для осуществления взрывов и терактов в России. Для этого они, по версии следствия, собирали информацию об объектах транспортной инфраструктуры и изготавливали различные взрывные устройства.

По версии силовиков, в мае 2016 года обвиняемый получил некое указание поехать в Каменск-Шахтинский, чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал и находящуюся в этом же городе железнодорожную станцию "Лихая" для выбора места закладки взрывчатки. Как утверждается, теракт должен был состояться в сентябре того же года.

Однако, сообщают в пресс-службе суда, правоохранители задержали Сизоновича и помешали ему это сделать. В суде не уточнили когда и где именно обвиняемый был задержан.

Между тем украинское издание "Трибун" в феврале писало, что Сизоновича задержали в августе 2016 года около Изварино при переезде в российский Донецк. По сведениям газеты, задержанный был активистом "Батькивщины" и "Блока Юлии Тимошенко".

В настоящее время в Северо-Кавказском суде второй раз рассматривается дело 19-летнего украинца, уроженца Краснодона Луганской области Артура Панова, обвиняемого в подготовке взрыва в Ростове. Молодого человека задержали в декабре 2015 года. Ему вменяют часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 205 (покушение на теракт), часть 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатки) и часть 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки), а также статья 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание) и часть 1 статьи 205.1 (склонение к терроризму). Вместе с Пановым по делу проходит второй фигурант - 34-летний житель Ростова Максим Смышляев.

Обвинение называет Панова украинским националистом, который "считал виновным в происходящем в Луганской и Донецкой областях российские власти", тогда как на самом деле он придерживался левых взглядов. Процесс по делу Панова начался в феврале, однако был прерван по причине замены одного из судей коллегии и заново стартовал в марте. Сам Панов частично признал вину - он отрицает только склонение Смышляева к терроризму.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.07.2017
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