О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.262625.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.262625.html
Также: Политзеки, Право, Свобода слова, Интернет, Ксенофобия, Партии, Акции протеста, Запрещенка, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Дмитрий Демушкин

новость Приговор Демушкину к двум с половиной годам общего режима подтвержден

17.07.2017
Дмитрия Демушкина заводят в клетку после оглашения приговора. Кадр Life
Дмитрия Демушкина заводят в клетку после оглашения приговора. Кадр Life
Реклама

Мосгорсуд подтвердил приговор лидеру Партии националистов Дмитрию Демушкину, осужденному к двум с половиной годам общего режима по делу об экстремизме. Такую информацию передает РАПСИ.

Рассмотрение апелляции политзека первоначально было назначено на 5 июля. Однако, сообщал корреспондент "Граней", тогда слушания по существу жалобы отложили из-за несвоевременного информирования Демушкина и его защиты о предстоящем разбирательстве.

Заседание проводилось в закрытом режиме; такое решение судейская коллегия приняла, ссылаясь на соображения "общественной безопасности". 5-го числа адвокат политзека Олег Колесников настаивал на допуске в зал публики и прессы, однако его ходатайство отклонили. Защитник заявил отвод судьям, однако отвод также был отклонен.

Журналистам Колесников заметил, что закрытие разбирательства на 100 процентов гарантирует благоприятное решение по жалобе, которая будет подана в ЕСПЧ.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. Политику вменили часть 1 статьи 282 УК (возбуждение расовой ненависти либо вражды через интернет). Демушкин почти год находился под подпиской о невыезде, однако 21 октября 2016-го его отправили под домашний арест.

В марте 2014 года оппозиционер был оштрафован по другому "экстремистскому" делу, однако освобожден от уплаты штрафа за истечением срока давности. После возбуждения нового дела следователь СКР прямо заявлял Демушкину, что "условным сроком он не отделается".

Первоначально политику вменялись, по разным источникам, семь или восемь эпизодов, однако к весне 2016-го в деле остался только один - публикация на личной ВК-странице фотографии с Русского марша 2014 года, изображавшей баннер с надписью "России русскую власть".

Сам оппозиционер отмечал, что текст растяжки согласовала полиция и на марше проблем с этим баннером не возникало. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда, который арестовал политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

Дело об экстремизме рассматривалось дважды. Первый процесс проходил в Нагатинском суде с апреля 2016 года; разбирательство в нарушение закона проводилось в закрытом режиме. Прокурор в прениях запрашивал для политика два года реального срока. Однако 14 июня 2016-го судья Элеонора Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, заявив о невозможности установить виновность подсудимого.

Следствие было возобновлено. 5 декабря СКР добавил в дело дополнительный эпизод - публикацию политиком во "Вконтакте" еще одного фото. Это изображение подвешенного на прищепках ребенка, которое сопровождалось подписью "Ребенку белых родителей". Как утверждалось в деле, изображение возбуждает ненависть к "нерусским" и "небелым". При этом адвокат Колесников отмечал, что по новому эпизоду СКР провел две экспертизы и выводы одной из них противоречат выводам другой.

Повторный процесс Демушкина, стартовавший в Нагатинском райсуде в феврале нынешнего года, также незаконно проводился в закрытом режиме. В этот раз прокурор запрашивал для политика срок два с половиной года. Именно столько и назначил Демушкину 25 апреля судья Антон Филатов.

Сам подсудимый вину не признал. Выступая в процессе, он заявил: "Идиотизм дела понятен всем: и прокурору, и в глубине души судье". Защита политика настаивала на оправдательном приговоре.

После оглашения приговора Демушкина взяли под стражу. С учетом шести с лишним месяцев, проведенных под домашним арестом, ему остается пробыть в заключении до апреля 2019-го.

Минувшей зимой Демушкин заявлял о намерении выдвинуться в президенты России на предстоящих в будущем году выборах.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
17.07.2017
новость Новости по теме
05.07.2017 Лидер "Новой оппозиции" Горский задержан по делу об экстремизме →
25.04.2017 Демушкин осужден к двум с половиной годам общего режима →
25.04.2017 Для Демушкина запросили два с половиной года общего режима →
15.02.2017 Повторный суд над Демушкиным также пройдет в закрытом режиме →
08.02.2017 Дело Демушкина повторно направлено в суд →
26.12.2016 Демушкину в очередной раз предъявлено окончательное обвинение →
Фото и Видео
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30186
Play own
Стомахин о митингах и борьбе с коррупцией
30296
Play own
"Дело 26 марта": арест Дмитрия Борисова
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
Реклама
Выбор читателей
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость Трамп и Путин: вторая встреча
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
в блоге Хайп живе
383
новость Болотник в психушке на родине
Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Нет Трампа - нет России
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Туча геев и русофобов
383
новость Песков о "Малороссии"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
новость Судьи отрицают траты Хахалевой
Елена Хахалева. Фото: raj.ru
в блоге Пришла козявка к слону
383
в блоге Подсудимый Нос
7
новость Пытки в "Черном дельфине"
Расул Кудаев. Фото: memohrc.org
статья Рамзан ставит мир раком
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Мессенджерам закрутят гайки
Мессенджер. Иллюстрация с сайта qwrt.ru
новость Захарченко учредил "Малороссию"
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
новость Еврейский экстремизм разоблачен
Маркус Леман
новость Послом в России станет Хантсман
Джон Хантсман. Фото: utah.edu
новость Дело по доносу язычника
Фрагмент изображения, опубликованного в сообществе "Яблоки Идунн"
новость Левый блок заблокировал РКН
Акция возле офиса Роскомнадзора. Фото: leftblock.ru
в блоге Новое о царе и Матильде
383