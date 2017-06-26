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новость Третий суд над приморскими партизанами: фигуранты не признали вину

26.06.2017
Слева направо: Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Александр Ковтун, Максим Кириллов, Алексей Никитин
Слева направо: Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Александр Ковтун, Максим Кириллов, Алексей Никитин
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В краевом суде во Владивостоке начался третий суд по делу приморских партизан. Как передает Интерфакс, на первом заседании по существу дела Вадим Ковтун, Максим Кириллов и Алексей Никитин заявили, что не признают себя виновными. Александр Ковтун (брат Вадима) и Владимир Илютиков отказались комментировать предъявленные обвинения.

Разбирательство проводится лишь по одному эпизоду дела. Это убийство четырех наркодельцов - Дмитрия Макаренко, Владимира Пономаренко, Алексея Соловьева и Виктора Науменко, - совершенное в сентябре 2009 года в Кировском районе Приморья. Верховный суд отменил сначала обвинительный, а затем - оправдательный приговор по этому эпизоду. Приговор по другим эпизодам вступил в законную силу. Кириллов, Александр Ковтун и Илютиков уже отбывают сроки от 19 до 25 лет.

На заседании в понедельник прокурор зачитал обвинительное заключение, а также обратился к присяжным. По мнению адвокатов, гособвинитель пытался сформировать у присяжных предвзятое отношение к приморским партизанам - в частности, когда упомянул Андрея Сухораду и Александра Сладких, погибших при задержании. "Упоминать Сладких и Сухораду не нужно, так как присяжные не будут давать оценку их действиям. Это лишь попытка оказать влияние на коллегию", - отметила адвокат одного из подсудимых. Судья Евгений Гаврилов не принял это возражение.

Следующее заседание назначено на 27 июня. На нем исследовать фото, видеозаписи, протоколы осмотра тел убитых, места происшествия.

Летом прошлого года на втором процессе партизан, где также исследовали эпизод с убийством наркоторговцев, коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда.

На третьем процессе коллегию присяжных удалось сформировать лишь с пятой попытки.

Коллегию присяжных для проведения первого процесса партизан удалось собрать лишь с шестой попытки, а для проведения второго - с девятой.

Третий процесс начался 16 февраля. Судья Гаврилов отказал прокурорам в аресте ранее оправданных фигурантов Вадима Ковтуна и Алексея Никитина. Обвинение добивалось, чтобы обоих подсудимых отправили в СИЗО. Однако Гаврилов ограничился тем, что взял с Вадима Ковтуна и Никитина подписки о невыезде.

Первый приговор по делу партизан вынес 28 апреля 2014 года судья Приморского крайсуда Дмитрий Грищенко - также на основании вердикта присяжных. Ковтун-младший, Илютиков и Никитин были осуждены к пожизненным срокам, Савченко - к 25 годам строгого режима, Кириллов - к 22 годам, а Ковтун-старший - к 8 годам 2 месяцам строгого режима.

Однако 21 мая 2015-го Верховный суд отменил приговоры в части эпизода убийства наркодельцов и направил этот эпизод на новое рассмотрение. Соответственно были уменьшены сроки: Ковтуну-младшему - до 25 лет строгого режима, Илютикову и Савченко - до 24 лет, Кириллову - до 19 лет. Сроков Ковтуну-старшему и Никитину, которым иных эпизодов не вменялось, ВС не назначил.

20 июля 2016 года присяжные по итогам повторного рассмотрения эпизода вынесли оправдательный вердикт всем подсудимым. Заседатели семью голосами против пяти сочли событие преступления недоказанным. Сразу после оглашения вердикта Ковтун-старший и Никитин были освобождены. 28 июля судья Марина Каракуян огласила оправдательный приговор фигурантам.

Однако прокурор Андрей Камболин, поддерживавший обвинение как в первом, так и во втором процессах, обжаловал приговор в Верховный суд, сославшись на ряд процессуальных нарушений. Между тем изъятие судьей Каракуян из дела признательных показаний подсудимых было полностью законным, поскольку эти показания следствие получило с нарушением УПК. Относительно же включения в коллегию граждан, которые по закону не могли быть присяжными, адвокаты фигурантов отмечали, что они участвовали в процессе по указанию самого Камболина. Это, поясняли защитники, обычная уловка прокуратуры, применяемая на случай, если потребуется обжаловать приговор.

Несмотря на возражения защиты, 26 декабря 2016 года оправдательный приговор фигурантам дела был отменен.

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26.06.2017
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