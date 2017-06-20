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новость По делу приморских партизан с пятой попытки сформировали коллегию присяжных

20.06.2017
Слева направо: Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Александр Ковтун, Максим Кириллов, Алексей Никитин
Слева направо: Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Александр Ковтун, Максим Кириллов, Алексей Никитин
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Краевой суд во Владивостоке с пятой попытки смог сформировать коллегию присяжных заседателей по делу приморских партизан. Об этом сообщается на ФБ-странице "Приморские партизаны.info".

Выбраны 12 основных и 12 запасных присяжных. На 26 июня назначено первое заседание по существу дела. Прокурор зачитает предъявленное обвинение. Кроме того, стороны защиты и обвинения выступят со вступительными речами.

Предыдущие попытки сформировать коллегию, предпринятые в феврале, марте, апреле и мае были неудачными, поскольку кандидаты в присяжные брали отвод.

Коллегию присяжных для проведения первого процесса партизан удалось собрать лишь с шестой попытки, а для проведения второго - с девятой.

Третий процесс начался 16 февраля. Судья Евгений Гаврилов отказал прокурорам в аресте ранее оправданных фигурантов Вадима Ковтуна и Алексея Никитина. Обвинение добивалось, чтобы обоих подсудимых отправили в СИЗО. Однако Гаврилов ограничился тем, что взял с Вадима Ковтуна и Никитина подписки о невыезде.

Разбирательство будет проведено лишь по одному эпизоду дела. Это убийство четырех наркодельцов - Дмитрия Макаренко, Владимира Пономаренко, Алексея Соловьева и Виктора Науменко, - совершенное в сентябре 2009 года в Кировском районе Приморья. Верховный суд отменил сначала обвинительный, а затем - оправдательный приговор по этому эпизоду. Приговор по другим эпизодам вступил в законную силу.

На скамье подсудимых пять человек. Помимо Вадима Ковтуна и Никитина это Александр Ковтун (младший брат Вадима), Владимир Илютиков и Максим Кириллов. Последние трое находятся в СИЗО, поскольку раньше они получили сроки по другим эпизодам. Шестому фигуранту дела приморских партизан - Роману Савченко - убийство наркодельцов не вменялось. Разбирательства в отношении него завершены, и с осени 2015 года он содержится в ЛИУ-1 в Барнауле - фсиновской больнице для алкоголиков, наркоманов и осужденных с туберкулезом и СПИДом.

Первый приговор по делу партизан вынес 28 апреля 2014 года судья Приморского крайсуда Дмитрий Грищенко - также на основании вердикта присяжных. Ковтун-младший, Илютиков и Никитин были осуждены к пожизненным срокам, Савченко - к 25 годам строгого режима, Кириллов - к 22 годам, а Ковтун-старший - к 8 годам 2 месяцам строгого режима.

Однако 21 мая 2015-го Верховный суд отменил приговоры в части эпизода убийства наркодельцов и направил этот эпизод на новое рассмотрение. Соответственно были уменьшены сроки: Ковтуну-младшему - до 25 лет строгого режима, Илютикову и Савченко - до 24 лет, Кириллову - до 19 лет. Сроков Ковтуну-старшему и Никитину, которым иных эпизодов не вменялось, ВС не назначил.

20 июля 2016 года присяжные по итогам повторного рассмотрения эпизода вынесли оправдательный вердикт всем подсудимым. Заседатели семью голосами против пяти сочли событие преступления недоказанным. Сразу после оглашения вердикта Ковтун-старший и Никитин были освобождены. 28 июля судья Марина Каракуян огласила оправдательный приговор фигурантам.

Однако прокурор Андрей Камболин, поддерживавший обвинение как в первом, так и во втором процессах, обжаловал приговор в Верховный суд, сославшись на ряд процессуальных нарушений. Между тем изъятие судьей Каракуян из дела признательных показаний подсудимых было полностью законным, поскольку эти показания следствие получило с нарушением УПК. Относительно же включения в коллегию граждан, которые по закону не могли быть присяжными, адвокаты фигурантов отмечали, что они участвовали в процессе по указанию самого Камболина. Это, поясняли защитники, обычная уловка прокуратуры, применяемая на случай, если потребуется обжаловать приговор.

Несмотря на возражения защиты, 26 декабря 2016 года оправдательный приговор фигурантам дела был отменен.

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20.06.2017
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