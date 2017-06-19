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Также: Политзеки, Право, Регионы, Россия, Общество

новость Политзек Нагавкин стал фигурантом дела об убийстве

19.06.2017
Игорь Нагавкин. Фото с личной ФБ-страницы
Игорь Нагавкин. Фото с личной ФБ-страницы
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Лидер волгоградского отделения движения "За права человека" Игорь Нагавкин, арестованный осенью по обвинению в покушении на кражу, стал фигурантом расследуемого в Москве дела по статье 105 УК (убийство). Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитницу Александру Буквареву.

В связи с объединением двух дел политзек еще в начале апреля был этапирован из СИЗО-5 Волгоградской области в Ленинске в столичный СИЗО-2 "Бутырка". "Новая газета" передавала, что 16 июня Черемушкинский райсуд Москвы продлил Нагавкину срок содержания в СИЗО еще на два месяца.

Как рассказал адвокат политзека Валерий Шухардин, следователь долгое время делал вид, что не знает о прибытии Нагавкина в "Бутырку". Никаких следственных действий с момента доставки в Москву с арестованным не проводилось.

Вменяется ли убийство самому правозащитнику или же еще кому-то из фигурантов дела, ОВД-Инфо не поясняет.

Нагавкин был задержан 30 сентября 2016 года. На другой день Дзержинский райсуд Волгограда отправил его в СИЗО. Правозащитнику инкриминировали попытку кражи ювелирных украшений. Обвинение по части 3 статьи 30 - пунктам "а", "б" части 2 статьи 158 УК (покушение на кражу в составе группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение) с учетом части 3 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) предусматривает до 3 лет 9 месяцев колонии.

Сам политзек вину не признает. Он заявляет, что дело против него сфабриковали, когда он занялся разоблачением наркомафии в силовых структурах.

Правозащитной деятельностью Нагавкин занялся, после того как в 2005 году в СИЗО-1 в Волгограде погиб его родной брат. Правозащитник добился привлечения ряда сотрудников этого СИЗО к уголовной ответственности. Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев отмечал "многолетнюю и эффективную борьбу (Нагавкина. - Ред.) за права заключенных" ( Видео "Грани-ТВ": Игорь Нагавкин о пытках на зоне).

В 2010 году против Нагавкина было сфабриковано дело о покушении на кражу покрышки милицейской машины (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 158 УК). Первоначально он находился под подпиской о невыезде, а в апреле 2011-го был необоснованно отправлен под домашний арест. 11 июля 2011 года мировая судья 78-го участка Ворошиловского района Мария Антонова приговорила правозащитника к 160 часам обязательных работ. 23 сентября Ворошиловский райсуд, рассмотрев апелляцию Нагавкина, изменил приговор на штраф 15 тысяч рублей. Областной суд 29 ноября оставил апелляционное определение в силе.

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