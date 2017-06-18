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Политик-националист Виталий Шишкин, осужденный к 3 годам 11 месяцам общего режима по обвинениях в экстремизме и призывах к массовым беспорядкам, держит голодовку в ИК-3 Курской области во Льгове. Об этом в воскресенье сообщил на своей ФБ-странице товарищ политзека Валерий Чеботарев.

В публикации Чеботарева помещено факсимиле обращения Шишкина, направленного 15 июня в областную прокуратуру по надзору за местами лишения свободы. Политзек пишет, что 13-го числа, находясь в ШИЗО, подал в администрацию колонии заявление о переводе по выходе из изолятора в безопасное место. Однако 15-го, по окончании срока в ШИЗО, Шишкина, как и намеревались, отправили в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания). При этом письменного отказа на заявление о переводе в безопасное место ему дано не было.

Голодовку политзек объявил утром 14 июня, после того как в течение суток ему не было дано ответа на бумагу о переводе.

Шишкин сообщает, что подвергается давлению фсиновцев из-за жалоб на нарушение своих прав. Он просит чиновников прокуратуры срочно прибыть к нему в ИК-3. В заключение обращения говорится: "Прошу поставить вопрос о переводе меня в другую колонию другой области".

На сайте областного УФСИН помещена заметка о посещении ИК-3 прокурором области Алексеем Цукановым. По данным Чеботарева, визит прошел как раз 15 июня. Прокурор, говорится в сообщении главка, побывал в частности в камерах ШИЗО. "Жалоб и заявлений от осужденных не поступило", - заявляется в публикации.

"Почему не был опрошен Шишкин, если от него постоянно уже на протяжении полугода поступают жалобы? - заметил Чеботарев, адресуясь к Цуканову. - Каким образом отрапортовали, что у осужденных жалоб нет? Вы опрашивали только тех, на которых Вам указало начальство?"

В январе нынешнего года, напомнил товарищ Шишкина, политзека уже помещали в безопасное место. Соответствующее заявление осужденный подал 12 января. "Но причина его помещения туда не была устранена, - говорится в публикации Чеботарева. - Конфликт с администрацией только усугубился, продолжают фабриковаться выговоры (которые уже три или более раз отменял прокурор по надзору)".

В середине января на ВК-странице Шишкина появилось его сообщение, датированное 8-м числом того же месяца. В нем политзек описал, какие угрозы и в связи с чем получал.

Некоторое время назад, говорилось в публикации, начальником центра исправления № 1 в ИК-3 стал Магомед Абдурахманов. Он ввел физические наказания за малейшие провинности и недочеты. "Ежедневно по 5-10 заключенных стали получать палкой по ногам либо ягодицам, - сообщал Шишкин. - По 3 удара за плохо заправленную кровать, опоздание, плохой строй при перемещении и за многое другое". Помогали Абдурахманову отобранные им "активисты" (зэки, сотрудничающие с администрацией). Они не только следили за другими осужденными, но и сами устраивали экзекуции.

Шишкин начал протестовать против пыток. При этом сам он, говорилось в публикации, издевательствам не подвергался. "Ко мне он (Абдурахманов. - Ред.) боится применять физическое воздействие, понимая, что я сразу же напишу заявление в прокуратуру на него", - пояснял политзек.

Однако фсиновец дал своему помощнику из числа "активистов" Алексею Гречке (или Гречко - точно фамилию Шишкин назвать затруднился) указание затруднить жизнь политзека в колонии. "Создавать такие ситуации, когда я смог бы получить выговор или быть помещен в изолятор", - пояснялось в публикации.

7 января на вечерней проверке Гречко в присутствии других заключенных 2-го отряда начал оскорблять Шишкина и угрожать ему расправой в бараке. "Мне кое-как удалось сдержать себя, чтобы не набить ему морду", - заметил политзек. Скандал происходил в присутствии фсиновца М. Ожигова, "который явно только и ожидал моей реакции, чтобы наказать меня и вынести очередной выговор", говорилось в сообщении.

После этого Абдурахманов представил Шишкина начальству как злостного нарушителя режима.

В прошлом уроженец Казахстана Шишкин был лидером калужского отделения этнополитического объединения "Русские". Сообщалось, что он участвовал в организации протестных акций в московском районе Западное Бирюлево, а также в Арзамасе, Калуге, Петербурге, Пугачеве, Ржеве, Твери, Удомле. До этого политик провел около четырех лет в казахстанской колонии по обвинению в подготовке переворота с целью присоединения страны к России.

В 2013 году Шишкин был приговорен в России к штрафу по части 2 статьи 159.4 УК (мошенничество в сфере предпринимательства в крупном размере), однако освобожден от уплаты суммы за истечением срока давности.

Далее политик жил в Черногории (хотя правоохранительные структуры заявляли, что он находился на Украине). Его схватили 13 февраля 2015 года, когда он приехал в Москву по личным делам, и на другой день арестовали.

Шишкину вменили часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Согласно фабуле дела, политик призывал "значительное количество человек" выйти 18 мая 2014 года на Манежную площадь Москвы на несогласованный митинг. Целью акции называлось "национальное возрождение России", а именно "выражение протеста против политики и действий государственной власти, в том числе против ее миграционной политики, ужесточение визовой политики, депортация мигрантов с территории Российской Федерации, предоставление льгот и государственной поддержки категории лиц, сформированной по этническому признаку "русские", смена власти в Российской Федерации, выдвижение требований, обращенных к президенту Российской Федерации, покинуть занимаемый пост".

Шишкин полностью признал вину, и его дело было рассмотрено в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. 15 октября 2015-го Мещанский райсуд Москвы приговорил его к четырем годам общего режима. Как следует из публикации "Мемориала", Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, подтвердил приговор, а кассационная инстанция - президиум Мосгорсуда - 12 июля 2016-го сократила срок политзеку на месяц.

28 февраля нынешнего года Льговский райсуд отказал Шишкину в УДО.