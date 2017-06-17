О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.261820.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.261820.html
Также: Политзеки, Право, Полиция, Регионы, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владислав Никитенко

новость Краснодарский крайсуд оставил в силе приговор правозащитнику Никитенко

17.06.2017
Реклама

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию правозащитника Владислава Никитенко, осужденного к шести годам общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Приговор оставлен без изменения и вступил в силу.

"Судом установлено, что Никитенко, являясь защитником при рассмотрении уголовного дела, выражая неуважение к суду, высказал клевету и оскорбления в адрес лиц, участвующих в судебных заседаниях. После совершения преступлений Никитенко скрылся от органов предварительного расследования и находился в федеральном розыске. 14 июля 2016 года был задержан в Курске и при доставлении в Краснодар применил в отношении сотрудника полиции насилие, причинив черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

28 февраля судья Октябрьского райсуда Краснодара Владимир Крюков приговорил 47-летего Никитенко к шести годам общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей. Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 318 (применение опасного насилия к представителю власти), части 1 статьи 294 (воспрепятствование правосудию), части 2 статьи 297 (оскорбление судьи; два эпизода) и части 1 статьи 298.1 УК (клевета на судью).

Правозащитник не признал вину и заявил, что дело против него сфабриковано.

Как говорится в приговоре, преступления против правосудия Никитенко совершил, выступая в конце 2015 года общественным защитником по делу полицейских оперативников, обвиняемых в избиении задержанного. Эпизоды датированы 11 и 13 ноября (разбирательство в Первомайском райсуде Краснодара) и 10 и 14 декабря 2015-го (рассмотрение апелляции в краевом суде).

В частности, как передавала "Медиазона", 13 ноября Никитенко поинтересовался у прокурора: "Вы что ему (потерпевшему. - Ред.) - родственник, или вместе в попки-палочки играетесь?" В дальнейшем он письменно заявил обвинителю отвод, изложив в бумаге это же предположение.

Против Никитенко возбудили дело. После предъявления обвинения правозащитнику заявили, что отпускают его под подписку о невыезде. Однако расписываться Никитенко отказался и на этом основании объявил подписку недействительной. Летом 2016 года он выехал в Курск для участия в защите журналистки Ольги Ли, обвинявшейся в экстремизме и оскорблении суда.

Там правозащитник и был задержан 14 июля. Эпизод по 318-й статье датирован следующим днем. Как утверждается, Никитенко ударил руками, сомкнутыми в замок, оперативника угрозыска УМВД по Центральному округу Краснодара Зайцева. Полицейский, говорится в деле, получил сотрясение мозга и ушибы.

После этого Никитенко был арестован. При этом первоначально ему вменяли часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия), однако в октябре обвинение было ужесточено.

26 мая 2014-го, находясь в Комсомольске-на-Амуре, правозащитник опубликовал на своем сайте "Праворуб" статью "Дядя Вова! Не позорься, верни Крым!", после чего написал на себя донос в ФСБ, сознавшись в публичных призывах к сепаратизму с использованием интернета (часть 2 статьи 280.1 УК, до пяти лет колонии). Норму о сепаратизме на тот момент только включили в кодекс, и по ней еще не было возбуждено ни одного дела.

"Прошу расценивать эту статью как публичный призыв к "нарушению территориальной целостности РФ" - возвращению Крыма Украине; как публичный плевок в эту статью УК и во все те структуры, кто ее придумал, утвердил, подписал и намерен исполнять; ну и как явку "с повинной", - написал Никитенко в своей публикации. - Мне жутко хочется по этой статье посудиться с любым представителем твоей, дядя Вова, "юридической школы". Однако 10 сентября Никитенко был отправлен отказ в возбуждении дела. В документе говорилось, что в ФСБ получили из центра судебной экспертизы результаты исследования, "в соответствии с выводами которого текст статьи под названием "Дядя Вова! Не позорься, верни Крым!" не содержит призывов".

В марте 2016 года Никитенко намеревался выступать общественным защитником на рассмотрении апелляции по делу организатора Марша за федерализацию Кубани Дарьи Полюдовой. Однако 22-го числа, за день до заседания, правозащитника отправили в психбольницу на стационарную экспертизу по его собственному делу.

Защищает заключенного адвокат Лев Лалаян. Его работу оплачивает правозащитный центр "Мемориал" по просьбе бывшего политзаключенного Сергея Титаренко, ранее давшего ложные показания против Полюдовой.

Оставить комментарий Обсудить
17.06.2017
новость Новости по теме
28.02.2017 На Кубани правозащитник Никитенко осужден к шести годам общего режима →
19.04.2016 Полюдова обжаловала приговор в президиуме Краснодарского крайсуда →
04.03.2013 Суд отменил приговор, вынесенный "спящим судьей" →
Фото и Видео
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Наши спонсоры
Avatar 34x34
14538
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Свердловское "Яблоко" против Ройзмана
Евгений Ройзман. Фото с сайта Znak.Com
статья С Путиным скучно
Илья Мильштейн
в блоге Патриарх о скромной езде
383
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Сухая голодовка Идрисова
Динар Идрисов. Фото с личной ФБ-страницы
новость Иеговиста заставляют сменить веру
Собрание свидетелей Иеговы. Фото: jw-russia.org
новость Явлинский против протестов
Григорий Явлинский. Фото: yabloko.ru
статья Прямая линия: перлы
в блоге Человеческое в Путине
383
новость Зотлотов: Протесты похожи на "цветные революции"
Виктор Золотов. Фото rosgvard.ru
в блоге Петербургский беспредел
59
новость Прохоров продал РБК
Прокремлевская акция у здания РБК. Фото: Леонид Павлюченко/Facebook
новость Умер Гельмут Коль
Гельмут Коль. Фото: helmut-kohl-kas.de
новость Навальному скостили срок
Алексей Навальный в суде, 12.06.2017. Фото: @Kira_Yarmysh
новость Убийство Вороненкова: задержан подозреваемый
Убитый Денис Вороненков у отеля Premier Palace в Киеве. Фото с ФБ-страницы Алисы Березуцкой
новость Дачи семьи Путина в Биаррице
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице. Фото Ольги Кравец для "Медузы"
новость Трамп вернет санкции против Кубы
Куба. Фото с сайта piligrim.ua
новость Суд ЕС прокатил Киселева
Дмитрий Киселев в итоговой программе 16.03.2014
новость Росгвардия: Омоновца ударили ножом
Задержание на Марсовом поле, 12.06.2017. Фото: @ars_ves