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Блогер-регионалист Алексей Морошкин освобожден из спецпсихбольницы № 1 в Челябинске после полутора лет принудительного лечения. Об этом "Граням" сообщил адвокат бывшего политзека Андрей Лепехин.

Решение об освобождении Морошкина вынес 1 июня Советский райсуд Челябинска. Представитель больницы на слушаниях заявил, что политзек не представляет опасности для себя и окружающих.

Прокуратура в отведенные законом 10 дней не обжаловала решение, и оно вступило в законную силу.

В апреле мать блогера Татьяна Морошкина сообщала, что за последние месяцы здоровье ее сына ухудшилось. Она рассказывала о проблемах с сердцем у 36-летнего политзека.

О преследовании Морошкина стало известно в сентябре 2015 года. Блогеру вменили часть 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Поводом к возбуждению дела послужили 12 публикаций в администрируемом Морошкиным ВК-сообществе "За сражающуюся Украину! За свободный Урал!".

19 августа 2015-го с блогера взяли подписку о невыезде, однако тот нарушил ее, выехав сначала в Москву, а затем на Украину. Тогда он и сообщил СМИ о своем деле.

Тем не менее уже вскоре Морошкин вернулся в Россию. В ночь на 26 сентября 2015-го он был задержан в Брянске, через Москву возвращен в Челябинск и арестован.

19 ноября 2015 года судья Советского райсуда Климент Сутягин освободил Морошкина от уголовной ответственности, объявив его невменяемым, и направил блогера на принудлечение.

В основу решения легло заключение психэкспертизы, по итогам которой Морошкину поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Ранее блогер получил известность как основатель Церкви Челябинского метеорита. Он требовал у региональных властей передать этой структуре метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль, и настаивал на постройке храма метеорита в Челябинске.

Морошкин под давлением силовиков признал вину и не стал подавать апелляционную жалобу. В спецпсихбольнице № 1 он содержался с 10 декабря 2015-го. Срок его лечения дважды продлевали.

В октябре 2016-го политзеку ужесточили условия содержания, переведя в отделение, где находятся тяжелобольные. Блогер оказался в полной изоляции от внешнего мира.

Решение было принято по итогам психэкспертизы. Медики добивались от блогера, чтобы тот перестал считать себя политзеком, согласился с тем, что тяжело болен, и оформил инвалидность. Убежденность Морошкина в том, что его отправили в психбольницу по политическим мотивам, и отказ признавать себя больным психиатры расценили как симптом заболевания. Такая позиция, заключили они, свидетельствует, что политзек не осознает своего болезненного состояния и опасности для окружающих.

Между тем в октябре 2015-го против блогера возбудили еще одно дело - о раскрашивании бюста Ленина в цвета украинского флага. Это дело квалифицировано по части 1 статьи 214 УК (вандализм), предусматривающей до трех месяцев ареста.

Бюст Ленина, установленный в сквере Алое поле в центре Челябинска, раскрашивали в цвета украинского флага дважды - в апреле и сентябре 2015 года. Первую из акций вменили некоему Ивану Гильмутдинову, ранее заключенному в СИЗО по обвинениям в других преступлениях. Он признал вину и пошел на сделку со следствием. Во второй акции подозревается Морошкин.

Между тем доказательств причастности блогера к акции нет. Портретная экспертиза, проводившаяся московскими специалистами ФСБ, не подтвердила сходства Морошкина с гражданином, раскрашивавшим бюст. Также была организована экспертиза джинсов подозреваемого. С них произвели соскоб краски. Однако результатов этого исследования в деле нет - полицейские, ведущие дознание, заявляют, что джинсы утеряны. При этом в число вещдоков включены другие джинсы политзека, изъятые уже позже.

В октябре 2016 года сообщалось, что прокуратура отказалась утверждать обвинительный акт по делу, вернув материалы в полицию для проведения дополнительного дознания. Месяц спустя дело было повторно возвращено в полицию.

Между тем 25 апреля в квартире Морошкина прошел очередной обыск по делу об акции. Визитеры, в числе которых были оперативники ЦПЭ, искали в квартире следы желтой и синей краски, а также компьютеры, гаджеты и литературу, однако не обнаружили ничего, что бы их заинтересовало. У матери политзека выясняли, кто приходит к ней в гости.

На другой день полицейские посетили самого Морошкина в психбольнице. У него также выясняли, кто его посещает. Также силовики интересовались, пользуется ли он гаджетами.