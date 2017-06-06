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Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу приговоренного к пожизненному сроку бывшего начальника отдела экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина на нарушения, допущенные во время судов по его второму делу, и присудил ему 15 тысяч евро компенсации, включая судебные издержки. Об этом сообщает РАПСИ.

Как сообщается, Пичугин жаловался на несоблюдение принципа презумпции невиновности в отношении него и нарушения при исследовании показаний свидетелей в судах по его второму делу.

Сам политзек требовал начать новый судебный процесс по его делу, что, по мнению Пичугина, было бы самой адекватной компенсацией заявленного в жалобе ущерба. Также он запросил по 100 евро за каждый день заключения, начиная с 6 августа 2007 года, когда Мосгорсуд приговорил его к пожизненному сроку по первому делу, и до освобождения на время подготовки к повторному процессу, а также 13 тысяч евро в качестве компенсации нематериального вреда.

Согласно позиции российских властей, высказанной во время разбирательства, Пичугин не мог рассчитывать на денежные выплаты.

В октябре 2012 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Пичугина на приговор по первому делу. Суд признал нарушенными в отношении политзека статьи 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство). По этой жалобе Пичугину присудили 9,5 тысяч евро. В соответствии с решением ЕСПЧ первый приговор политзеку должен был быть пересмотрен, однако в октябре 2013-го Верховный суд подтвердил пожизненный срок политзека.

Пичугин был арестован в июне 2003 года. В марте 2005-го его осудили к 20 годам строгого режима по обвинению в организации убийства тамбовских бизнесменов Сергея и Ольги Гориных. В августе 2007 года по второму делу Пичугин получил пожизненный срок. На этот раз его объявили виновным в организации еще нескольких убийств и покушений, в том числе совершенного в 1998-м убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Политзек отбывает наказание в ИК-6 особого режима "Черный дельфин" в городе Соль-Илецке Оренбургской области.