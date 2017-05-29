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Судья Центрального райсуда Калининграда Олег Ласко арестовал на два месяца - до 27 июля - фигурантов дела "Балтийского авангарда русского сопротивления": бывшего лидера организации Александра Оршулевича, нынешнего ее лидера Игоря Иванова и игумена Русской православной церкви за рубежом Николая Мамаева, духовника Оршулевича и Иванова. Об этом сообщается на ВК-странице Комитета общественной самозащиты.

Все три фигуранта были задержаны в субботу ФСБ. Оршулевичу инкриминирована часть 1 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии; какие составы вменены двум другим фигурантам, в известных "Граням" источниках не пояснялось.

В постановлении о возбуждении дела против бывшего лидера БАРСа, которое уже после обеда в субботу издал следователь областного УФСБ капитан юстиции И. Паргачев, говорится: "Целью создаваемого экстремистского сообщества Оршулевич А. В. определил насильственный захват власти в Калининградской области путем совершения ряда экстремистских преступлений, направленных в том числе на выход Калининградской области из состава Российской Федерации и ее независимое существование в составе Евросоюза".

Не позже 2011 года, говорится в постановлении, Оршулевич привлек к участию в сообществе Мамаева, а не позже 2013-го - Иванова. При этом заявляется, что Оршулевич вплоть до самого задержания являлся лидером организации, а Иванов - его заместителем. Между тем "Открытая Россия" со ссылкой на самого Оршулевича и на его адвоката Марию Бонцлер передает, что 18 февраля нынешнего года активист оставил должность лидера БАРСа и вышел из организации. Как следует из публикации "Медиазоны", он поступил так после получения январского предупреждения областной прокуратуры "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".

Как утверждает Клопс.Ру, Оршулевичу вменяется нанесение свастики на мемориальной доске жертвам геноцида, публикация в интернете экстремистских призывов, публичное унижение некоей группы лиц по национальному признаку и подготовка трафаретов с экстремистскими текстами для нанесения в публичных местах.

При задержании и позже Оршулевич подвергался избиениям. Ему перебили переносицу и разбили колени; также адвокат Бонцлер обнаружила у него кровоподтеки на шее и на руках. "Когда он пустил оперативников к себе домой, его повалили на землю, надели на голову мешок, скрутили и застегнули за спиной наручники, - рассказывала юрист. - Потом, когда его везли, его избивали шесть оперативников. В кабинете его поставили на колени, надели на голову мешок, привозили каких-то ребят и говорили им: "Вот это ваш Оршулевич, вы будете с ним дальше дружить?" Люди отказывались".

Также на допросе был избит активист БАРСа Евгений Артюшенко. После четырехчасового допроса он потерял сознание. Каков процессуальный статус Артюшенко в деле, не уточнялось; активист находится на свободе.

На суде в понедельник Оршулевич заявил, что трафареты и баллончики с краской, якобы найденные у него дома при обыске, ему в действительности подбросили. Также он подтвердил информацию Бонцлер о пытках.

Ранее сообщалось, что трафареты и краску подкинули также Мамаеву и Иванову.

БАРС был основан Оршулевичем в 2008 году "с целью пробуждения в сердцах русских людей общественного идеала Святой Руси". "Наше движение следует заветам вождей Белого движения, хранит и передает память о героях многолетней освободительной войны. Мы убеждены, что без пересмотра отдельных эпизодов нашей истории, связанных с советским периодом, невозможна трезвая оценка действительности, и как следствие - возрождение России", - отмечается на сайте движения. Сейчас сайт движения и его ВК-страница заблокированы по требованию Роскомнадзора.

4 марта 2013 года Багратионовский райсуд Калининградской области оштрафовал Оршулевича на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму) за публикацию на личной ВК-странице юдофобской надписи. На апелляцию осужденный не подавал.