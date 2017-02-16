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Судья Приморского крайсуда Евгений Гаврилов отказал прокурорам в аресте ранее оправданных фигурантов дела приморских партизан Вадима Ковтуна и Алексея Никитина. Об этом сообщает в своем твиттере автор проекта "Приморские партизаны.info" Юлия Жукович. Обвинение добивалось, чтобы обоих фигурантов отправили в СИЗО на полгода.

Гаврилов ограничился тем, что взял с Вадима Ковтуна и Никитина подписки о невыезде.

"Никитин говорит, оба прокурора были в шоке от решения судьи о подписке", - заметила Жукович.

Решение Гаврилов принял на первом заседании в рамках третьего процесса по обвинению приморских партизан в убийстве четырех наркодельцов - Дмитрия Макаренко, Владимира Пономаренко, Алексея Соловьева и Виктора Науменко, - совершенному в сентябре 2009 года в Кировском районе Приморья. Верховный суд отменил сначала обвинительный, а затем - оправдательный приговор по этому эпизоду.

На слушаниях в четверг, которые в соответствии с УПК проходили в закрытом режиме, предполагалось сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела. Однако отбор не состоялся, поскольку в суд явилось недостаточное число кандидатов. Как передает "Примамедиа", следующее заседание по отбору присяжных пройдет 15 марта.

Агентство также сообщает, что прокуратура намерена обжаловать решение Гаврилова о мере пресечения Вадиму Ковтуну и Никитину.

Сами фигуранты, отмечает агентство, явились в суд с полными сумками вещей на случай, если их отправят в СИЗО.

Прокуратура добивалась ареста Вадима Ковтуна и Никитина еще на декабрьском разбирательстве в Верховном суде, на котором оправдательный приговор по эпизоду убийства наркодельцов был отменен. Однако судейская коллегия постановила не избирать этим фигурантам никакой меры пресечения.

Жукович также написала, что у всех подсудимых, кроме Александра Ковтуна (младшего брата Вадима), новые адвокаты. В интервью "Медиазоне", опубликованном накануне, Ковтун-старший пояснял, что государственные адвокаты, представлявшие интересы фигурантов в предыдущем процессе, отказались дальше работать в качестве защитников по назначению, потребовав заключить с ними соглашения и оплачивать услуги. "Я не вижу смысла в оплате работы адвоката, потому что сам в состоянии осуществлять свою защиту, - добавил фигурант. - Для легализации процесса попросил суд назначить мне любого адвоката, оплата труда которого будет из средств федерального бюджета. Да и все мы не имеем сумм в кармане, чтоб оплатить работу своих адвокатов".

В этом же интервью и Ковтун-старший, и Никитин заявили, что, несмотря на угрозу несправедливого осуждения, не намереваются уезжать из России. "Зачем мне куда-то бежать, если я невиновен? - заметил Никитин. - И потом, я патриот и у меня семья... Я все-таки верю в суд присяжных, в своих адвокатов и в Бога".

"Я хочу и буду жить в России, - заявил Ковтун-старший. - Уголовное преследование не может продолжаться вечно".

Всего по эпизоду убийства наркодельцов обвиняются пять человек. Помимо братьев Ковтунов и Никитина это Владимир Илютиков и Максим Кириллов. Последние двое, так же как и Ковтун-младший, находятся в СИЗО, поскольку раньше получили сроки по другим эпизодам. Шестому фигуранту дела приморских партизан - Роману Савченко - убийство наркодельцов не вменялось. Разбирательства в отношении него завершены, и с осени 2015 года он содержится в ЛИУ-1 в Барнауле - фсиновской больнице для алкоголиков, наркоманов и осужденных с туберкулезом и СПИДом.

Первый приговор по делу партизан вынес 28 апреля 2014 года судья Приморского крайсуда Дмитрий Грищенко на основании вердикта присяжных. Ковтун-младший, Илютиков и Никитин были осуждены к пожизненным срокам, Савченко - к 25 годам строгого режима, Кириллов - к 22 годам, а Ковтун-старший - к 8 годам 2 месяцам строгого режима.

Однако 21 мая 2015-го Верховный суд отменил приговоры в части эпизода убийства наркодельцов и направил этот эпизод на новое рассмотрение. Соответственно были уменьшены сроки: Ковтуну-младшему - до 25 лет строгого режима, Илютикову - до 24 лет, Кириллову - до 19 лет. Сроков Ковтуну-старшему и Никитину, которым иных эпизодов не вменялось, ВС не назначил.

20 июля 2016 года присяжные по итогам повторного рассмотрения эпизода вынесли оправдательный вердикт всем подсудимым. Заседатели семью голосами против пяти сочли событие преступления недоказанным. Сразу после оглашения вердикта Ковтун-старший и Никитин были освобождены. 28 июля судья Марина Каракуян огласила оправдательный приговор фигурантам.

Однако прокурор Андрей Камболин, поддерживавший обвинение как в первом, так и во втором процессах, обжаловал приговор в Верховный суд, сославшись на ряд процессуальных нарушений. Между тем изъятие судьей Каракуян из дела признательных показаний подсудимых было полностью законным, поскольку эти показания следствие получило с нарушением УПК. Относительно же включения в коллегию граждан, которые по закону не могли быть присяжными, адвокаты фигурантов отмечали, что они участвовали в процессе по указанию самого Камболина. Это, поясняли защитники, обычная уловка прокуратуры, применяемая на случай, если потребуется обжаловать приговор.

Несмотря на возражения защиты, 26 декабря 2016 года оправдательный приговор фигурантам дела был отменен.