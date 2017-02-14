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Фигурант дела Автономной боевой террористической организации Иван Асташин, отбывающий срок 9 лет 9 месяцев в норильской ИК-15 строгого режима, подал в Конституционный суд жалобу о признании части 4 статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса (места отбывания лишения свободы) не соответствующей Основному закону. Об этом сообщают "Ведомости".

Часть 1 статьи 73 устанавливает общее правило, согласно которому заключенные должны отбывать сроки в тех регионах, где они жили или же где были осуждены. В оспариваемой политзеком части 4 той же статьи приводится список категорий граждан, на которых это правило не распространяется. В их числе - лица, осужденные, как и Асташин, по "террористической" 205-й статье УК.

Такая норма, заявляет политзек, нарушает право на уважение частной жизни. Она затрудняет свидания с родственниками, ставя реализацию права осужденного на свидания в зависимость от непубличного внутриведомственного решения. Кроме того, говорится в документе, это положение УИК необоснованно ужесточает условия отбывания срока, назначенного судом.

Жалоба Асташина находится на предварительном изучении.

Адвокат "Агоры" Андрей Лепехин, представляющий интересы политзека, охарактеризовал оспариваемое положение УИК как атавизм, сохранившийся со времен Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1933 года. Кроме того, добавил юрист, такая норма дает фсиновцам возможность вымогать у заключенных деньги и ценности за отправку в "хорошую" колонию.

Ранее москвич Асташин пытался оспорить свое этапирование в отдаленный регион в судах общей юрисдикции. Однако Замоскворецкий райсуд Москвы отклонил жалобу, а Мосгорсуд на апелляции оставил это решение в силе. Кассационная жалоба была подана еще 31 июля 2014 года, однако не рассмотрена до сих пор.

После этого Асташин обратился в ЕСПЧ. 2 августа 2016 года жена политзека Анастасия Совалайнен направила в Страсбург жалобу о трех нарушениях, допущенных Россией в отношении ее мужа. Одним из нарушений была названа отправка Асташина в Норильск, с которым отсутствует сухопутное сообщение. Это, отмечалось в документе, затрудняет контакты политзека с семьей, а следовательно, противоречит статье 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

Асташину 24 года, он уроженец столицы. Прозвище - Паук. До ареста учился в Российском химико-технологическом университете.

В ночь на 20 декабря 2009 года, в канун "дня работника органов безопасности", Асташин с четырьмя товарищами провел акцию "С днем чекиста, ублюдки!", бросив бутылку с коктейлем Молотова в здание отдела ФСБ по Юго-Западному округу столицы. В результате поджога никто не пострадал, а материальный ущерб оказался незначительным. При этом сам Асташин непосредственно в акции не участвовал, а вел ее видеосъемку.

Кроме того, 11 февраля 2010 года Асташин попытался взорвать самодельной бомбой автомобиль Lexus, припаркованный на Солнцевском проспекте Москвы. Однако мощности бомбы хватило лишь на то, чтобы у машины отлетел бампер.

Силовики начали фабриковать дело о терроризме. В него наряду с акциями Асташина вошли вылазки, проведенные в 2009-2010 годах подмосковной группой Богдана Голонкова, который и придумал название "Автономная боевая террористическая организация". Эта группа совершила ряд поджогов опорных пунктов милиции, а также торговых точек, принадлежащих кавказцам. В ходе акций Голонкова и товарищей тоже никто не пострадал. При этом члены групп Асташина и Голонкова до открытия дела знакомы между собой не были.

28 декабря 2010-го Асташин был задержан. Помимо прочего ему вменили подготовку ко взрыву столичной ТЭЦ-11, который, как утверждалось, планировалось совершить на Новый год.

На следствии фигуранты дела несколько раз меняли показания. Сам Асташин в итоге признал вину частично - только по эпизодам акции "С днем чекиста, ублюдки!" и поджога Lexus.

Приговор по делу АБТО вынесла 12 апреля 2012 года коллегия Мосгорсуда в составе Павла Мелехина (председательствущий), Татьяны Соловьевой и Сергея Иванова. Изо всех 10 фигурантов Асташин, объявленный лидером группировки, получил максимальный срок - 13 лет строгого режима с ограничением свободы после выхода из колонии.

23 июля 2012 года Верховный суд смягчил Асташину приговор до 12 с половиной лет, а 11 декабря 2013 года президиум ВС снизил политзеку срок до 9 лет 9 месяцев и снял с него дополнительное наказание - ограничение свободы. Политзек освобождается 22 сентября 2020 года.

В окончательном варианте судебного решения Асташин объявлен виновным по пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой; восемь эпизодов), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), части 1 статьи 223 (незаконное изготовление боеприпасов), части 1 статьи 30 - части 1 статьи 205 (приготовление к теракту) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот боеприпасов).

28 июня 2013 года Мосгорсуд запретил АБТО, объявив ее террористической организацией.

В ноябре 2015 года художник Петр Павленский на суде по выбору ему меры пресечения за акцию "Угроза" упомянул дело АБТО, сравнив акцию Асташина и его товарищей со своей.

В начале 2016-го Асташину было выделено 100 тысяч рублей в рамках проекта поддержки политзаключенных "Помощь Ходорковского и Навального", реализуемого "Открытой Россией". 20 тысяч рублей из этой суммы политзек распорядился передать приморским партизанам.

Первоначально Асташин отбывал срок в ИК-17 в Красноярске. В апреле 2014-го его перевели в норильскую ИК-15. Там у политзека периодически возникали конфликты со фсиновцами, нарушавшими его права.

В декабре прошлого года администрация ИК-15 отправила Асташина на пять суток в ШИЗО по сфабрикованному обвинению в нарушении режима. Как отмечалось, политзек весь год не получал взысканий, а с конца ноября ему вменили одно за другим четыре нарушения, все незначительные. Асташин заявлял о намерении обжаловать взыскания в суде.