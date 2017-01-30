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Украинского крестьянина Сергея Литвинова, осужденного в России к восьми с половиной годам строгого режима по сфабрикованному делу о разбое, этапировали из ИК-15 (Батайск, Ростовская область), в Магадан. Об этом сообщила на своей ФБ-странице живущая в Киеве политэмигрантка Яна Гончарова, координатор проекта "Слова свободы".

Причины перевода Литвинова в другую колонию в публикации не поясняются. Как давно политзека забрали на этап, Гончарова также не пишет.

Единственная колония строгого режима в Магаданской области - это ИК-4 в поселке Уптар. Поселок административно входит в черту областного центра, однако физически отдален от него примерно на 40 километров. В 2015-2016 годах в ИК-4 содержался другой украинец-политзек - фигурант дела "крымских террористов" Алексей Чирний, осужденный к семилетнему сроку. В мае 2016-го Чирния с непонятной целью привезли в Москву, а оттуда в конце сентября доставили в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону. Дальнейшей информации о его судьбе в СМИ не появлялось.

Литвинову 33 года, он родился и всю жизнь прожил в селе Камышном Станично-Луганского района Луганской области, расположенном почти на границе с Россией. Окончил семь классов, работал в колхозе скотником. В армии не служил. Женат, есть 15-летняя дочь. По словам жены, "он ни писать, ни читать не умеет, ни деньги сосчитать".

12 августа 2014 года Литвинов по совету жены перешел границу, чтобы лечь на лечение в Тарасовскую ЦРБ в Ростовской области: на украинской стороне больница не работала. 21 августа оперативники ФСБ в масках похитили крестьянина из больницы и подвергли пыткам в лесу. Затем его доставили в ростовский изолятор, где пытки продолжились. 29 августа заложника обвинили в убийствах и военных преступлениях. СКР об аресте Литвинова сообщил лишь 1 октября 2014-го. Вероятно, тогда же крестьянина доставили на следствие в Москву.

Первоначально Литвинову вменялись часть 2 статьи 105 (убийство; санкция вплоть до смертной казни) и часть 1 статьи 356 российского УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны; срок до 20 лет колонии). Согласно первоначальной фабуле дела, крестьянин был бойцом батальона украинской Нацгвардии "Днепр" и в этом качестве совершил в Станично-Луганском районе массовые убийства, жертвами которых стали 30 мужчин, 8 женщин и 1 девочка-подросток.

Литвинов сначала активно сотрудничал со следствием, однако в дальнейшем заявил о своей невиновности и отказался от дачи показаний. В апреле 2015 года делом заложника занялся независимый от ФСБ адвокат Виктор Паршуткин.

8 июля 2015-го в дело Литвинова добавили обвинение по части 3 статьи 162 российского УК (разбой в крупном размере; санкция от 7 до 12 лет). Его появление Паршуткин объяснил тем, что обвинение по статьям 105 и 356 разваливается. 25 ноября дело против крестьянина по этим статьям действительно было прекращено по реабилитирующим основаниям.

В итоге Литвинова обвинили в том, что он, находясь в Станично-Луганском районе, вместе с двумя неустановленными украинскими военными похитил у жителя Ростовской области Андрея Лысенко два подержанных автомобиля. "Потерпевший" Лысенко был в деле одновременно единственным свидетелем обвинения.

При этом обвиняемый настаивал, что Лысенко вовсе никогда не видел; это же он подчеркнул и в своем последнем слове. Паршуткин, со своей стороны, представил документы, свидетельствующие, что один из автомобилей действительно объявлен на Украине в розыск, но принадлежит он жителю Луганской области, а не российскому гражданину. Вторая же машина, по данным украинской ГАИ, находится в Луганске и вообще никогда не похищалась.

Несмотря на это, 20 апреля 2016 года судья Тарасовского райсуда Ростовской области Светлана Шаповалова вынесла Литвинову обвинительный приговор, Ростовский облсуд 9 августа его подтвердил.

4 июня 2016-го Литвинов потребовал от Генпрокуратуры России официальных извинений за незаконное уголовное преследование по статьям 105 и 356 УК. В августе стало известно, что чиновники письменно извинились перед политзеком.

Также осужденный подал в Басманный райсуд Москвы иск к Генпрокуратуре и СКР на сумму 3,3 миллиона рублей. Он отмечал, что почти 11 месяцев провел в СИЗО, прежде чем против него начали фабриковать дело о разбое. Также политзек указывал, что подвергался пыткам, факт которых подтвердила экспертиза, проведенная в ходе следствия. За необоснованное содержание в СИЗО Литвинов требовал 1 миллион рублей, за пытки - еще 2 миллиона. Еще 300 тысяч он просил взыскать с Генпрокуратуры за отсутствие извинений в связи с необоснованным преследованием; как можно заключить, после получения извинений это требование было отозвано.

Решение по иску вынесла 15 ноября судья Галина Грабовская. Она присудила политзеку в сумме 1000 рублей. Адвокат Паршуткин назвал решение Грабовской "сущим безобразием" и пообещал подать на апелляцию.