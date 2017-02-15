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Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении проект закона о переименовании муниципального округа Парнас, сообщает Фонтанка.Ру. За документ проголосовали 35 депутатов, 13 выступили против.

Глава округа Алексей Черезов заявил депутатам, что переименование поддержали не менее 10 тысяч жителей, которые поставили свои подписи под соответствующей инициативой. Также Черезов подчеркнул, что округ постоянно путают с одноименной оппозиционной партией. Жителям во время выборов не раз приходилось разъяснять, что муниципальный округ и оппозиционеры никак не связаны друг с другом, отметил он.

Переименование нужно, чтобы отразить "исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования", отмечается в пояснительной записке. Округ предлагают назвать Сергиевское - в честь Сергия Радонежского. По мнению авторов законопроекта святой сыграл "ключевую роль в истории российского государства", способствовал его объединению "в борьбе с внешними врагами". Также в записке отмечается роль Троице-Сергиевой лавры "в деле освобождения Русской земли от польских захватчиков".

"С начала правления Петра I (1682), основателя Петербурга, Сергиев монастырь становится его основным прибежищем. Дважды во время стрелецких мятежей в 1682 и 1689 годах Петр I был спасен здесь от неминуемой смерти", - говорится в пояснительной записке. К документу приложено обращение к митрополиту Петербургскому и Ладожскому с просьбой о благословении.

Депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев резко раскритиковал инициативу. "Убедительно прошу не ставить себя в положение людей, над которыми будет хохотать вся страна. Конечно, Петр Первый скрывался в Троице-Сергиевой лавре. Но не в промзоне Парнас же он скрывался", - сказал он на заседании.

Еще в 2015 году с идеей переименования округа выступил депутат заксобрания Петербурга единорос Евгений Марченко. Он отметил, что основной причиной инициативы стало совпадение наименования округа с названием политической партии. "Конечно, эта партия с одноименным названием ПАРНАС, она не вызывает ни у кого из нас ни уважения, ни доверия, ни хорошего отношения. И то, что она стала называться так же, как муниципальное образование, никому это особо не нравится", - сказал единорос.

Марченко также выразил недоумение, почему району дали такое название. "Парнас - это название некой горы. На территории муниципального образования никаких гор нету, и в связи с чем наша территория названа, это непонятно, - сказал депутат. - Какая-то гора где-то была там, не знаю, в Греции или что это, понимаете, никакого отношение название не имело. Название, откровенно говоря, не звучное, некрасивое, непонятное".

Муниципальный округ Парнас находится в Выборгском районе Петербурга. Свое название он получил от Парголовской насыпи, холма с видовой площадкой, насыпанного по приказу императрицы Екатерины II.