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Также: Совет Федерации, Дети, Право, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Елена Мизулина

новость Мизулина предлагает ввести пожизненное заключение за растление детей

24.01.2017
Елена Мизулина. Фото: spravedlivo.ru
Елена Мизулина. Фото: spravedlivo.ru
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Елена Мизулина внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за растление детей вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщила пресс-служба заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Так сенатор отреагировала на сообщения СМИ о множественных случаях систематических сексуальных домогательств до учеников одной из московских школ. По мнению Мизулиной, пожизненного наказания заслуживают растлители из "близкого круга" ребенка - преподаватели или родители.

"В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения", - отметила она.

По словам Мизуллиной, когда в свое время в Госдуме рассматривался "антипедофильский законопроект", она предлагала ввести в уголовное законодательство норму об ужесточении ответственности за подобные преступления для тех лиц, которым дети доверяют, но тогда эту поправку не пропустили. "Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц, вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она.

В понедельник Мизулина подала заявление о выходе из партии "Справедливая Россия". По словам одного из секретарей президиума центрального совета СР, депутата Госдумы Олега Шеина, позиции Мизулиной и партии "давно разошлись", и ее уход это "хорошо". "Справедливая Россия" - это светская партия", - заявил Шеин, подчеркнув, что руководство эсеров "давно не поддерживает инициативы Елены Борисовны". При этом депутат отметил, что скорее всего инициатива о выходе принадлежала самой Мизулиной и из партии ее никто не исключал.

В понедельник более 20 выпускников ныне закрытой московской государственной школы "Лига школ" обвинили ее директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова в сексуальном насилии и домогательствах. СКР начал в связи с этим доследственную проверку.

"Лига школ" действовала в 1994-2015 годах в юго-западном столичном районе Ясенево. Насилие и домогательства, как утверждают выпускники, продолжались там все эти годы. В школу принимали с 7-го класса. По словам собеседников "Медузы", Бебчук и Изюмов заставляли девушек в возрасте от 13 лет раздеваться, прикасались к ним и занимались с ними сексом.

В 2015 году выпускники, расследовавшие случаи домогательств и насилия, встретились с директором и его замом и потребовали от них уволиться и больше не работать в педагогике. Те согласились, после чего "Лига школ" и была закрыта. Однако в дальнейшем выяснилось, что Бебчук устроился на работу в школу-интернат "Интеллектуал", а Изюмов основал "Интеллект-клуб", объединивший несколько образовательных кружков.

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24.01.2017

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