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Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении ответственности за склонение к самоубийству. Информация об этом появилась на странице инициативы в базе законопроектов нижней палаты.

Поправки вносятся в часть 4 статьи 110.1 УК (склонение к самоубийству, повлекшее суицид или покушение на него). Теперь за такие действия будет грозить от пяти до десяти лет колонии.

Согласно новой редакции части 5 той же статьи, если самоубийство совершил или попытался совершить несовершеннолетний, беременная женщина или лицо в беспомощном состоянии, то склонение к нему наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

В статью вводится часть 6: в ней говорится, что если злоумышленник склонил к суициду двух и более лиц, то ему грозит от восьми до пятнадцати лет колонии.

Ужесточено также наказание по статье 110.2 УК (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, путем распространения призывов к суициду или информации о его способах). По части 1 статьи за это будет грозить от пяти до десяти лет колонии. Если же информация распространялась в публичном выступлении, через интернет или СМИ, то согласно части 2 той же статьи фигуранта дела могут посадить на срок от пяти до пятнадцати лет.

Кроме того, депутаты усилили ответственность по части 1 статьи 110 УК (доведение до самоубийства). За это можно будет получить от восьми до пятнадцати лет.

В мае Госдума приняла поправки в УК, ужесточающие ответственность за доведение до самоубийства и вводящие в кодекс несколько новых статей против "групп смерти": 110.1, 110.2, 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в деятельность, опасную для его жизни, предусматривает лишение свободы на срок до года, если есть отягчающие обстоятельства - до трех лет). Во всех новых статьях отягчающим обстоятельством считается совершение преступления через публичное выступление, с использованием СМИ или интернета.