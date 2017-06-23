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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в КоАП, запрещающие нецензурно выражаться в любых местах, в том числе в жилых помещениях. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 20.1 Административного кодекса (мелкое хулиганство). Депутаты хотят наказывать за "оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу". В действующей редакции статьи мат не образует отдельного состава правонарушения, наказывается только "нарушение общественного порядка", "сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах".

Предлагается увеличить сумму штрафа за мелкое хулиганство - он составит от одной до двух тысяч рублей. Если действия сопряжены с "активным неповиновением представителю власти", штраф составит от двух до трех тысяч, если правонарушение совершается повторно - от трех до пяти. Сейчас штраф за такое нарушение составляет от пятисот до тысячи рублей.

Как и в нынешней редакции статьи, мелкое хулиганство будет наказываться арестом на срок до 15 суток.

Кроме того, в качестве возможного вида наказания за хулиганство вводятся обязательные работы: за совершение правонарушения впервые могут присудить до сорока часов работ, за повторное - до восьмидесяти.

В пояснительной записке авторы отмечают, что действующий КоАП не позволяет привлекать к ответственности нарушителей порядка в жилых помещениях, "в том числе на семейно-бытовой почве". Такие нарушения, по их мнению, "создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности" и "зачастую являются предпосылкой к более опасным противоправным проявлениям".

Документ внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов разных фракций еще в 2014 году. Среди инициаторов законопроекта - нынешний уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

С 2013 года мат в России запрещен в СМИ и произведениях искусства. За нецензурную лексику Роскомнадзор штрафовал и выносил предупреждения многим СМИ, а Минкультуры неоднократно отказывало фильмам в прокатных удостоверениях из-за наличия мата.