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Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе охраняемых лиц
21.06.2017
Эмблема Федеральной службы охраны. Фото: Наградной.ру
Эмблема Федеральной службы охраны. Фото: Наградной.ру
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Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, предоставляющий Федеральной службе охраны право "принимать меры для защиты персональных данных" охраняемых лиц. Об этом сообщает Интерфакс.

Таким образом, ФСО сможет требовать убрать из публичного доступа любые сведения о недвижимости, банковских счетах и предприятиях, принадлежащих охраняемым лицам, в число которых входят высшие госчиновники.

Обработку персональных данных находящихся под охраной ФСО лиц и членов их семей будет проводиться с их согласия и с согласия спецслужбы. Исключение составят данные, которые подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами, определяется в принятой поправке к закону о ФСО.

Кроме того органы государственной охраны наделяются правом использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. ФСО также получает возможность временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах, по которым проезжают охраняемые лица.

Поправки, возлагающий на спецслужбу "обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей", внес ко второму чтению единорос Василий Пискарев, бывший первый заместитель главы СКР Александра Бастрыкина. Госдума приняла их 15 июня.

В октябре 2015 года комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложенный ФСБ аналогичный законопроект. Документ устанавливал, что доступ к данным о собственности, помимо самих правообладателей и их представителей, получат лишь "компетентные государственные органы".

В пояснительной записке утверждалось, что целью запросов выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество становится не объект недвижимости, а персональные данные его обладателя. По их мнению, в дальнейшем эту информацию могут использовать в преступных или компрометирующих целях. По мнению ФСБ, общедоступность реестра позволяет формировать альтернативные базы данных, в том числе для их использования в коммерческих целях, накапливать и актуализировать информацию, тем самым подменяя функции госорганов.

Сейчас сведения из ЕГРП находятся в открытом доступе, запросить их может любой. Исключение составляют лишь документы о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным.

Выписки из ЕГРП часто использует в своих расследованиях Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эти документы не только служат доказательством принадлежности собственности конкретному человеку, но и проследить историю сделок с ней. В частности, в 2014 году ФБК опубликовал данные о даче экс-главы ФСБ, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Документы из ЕГПР также приводились в расследовании о коррупции в окружении премьера Дмитрия Медведева "Он вам не Димон".

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21.06.2017
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