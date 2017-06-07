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Также: Госдума, Право, Украина, Россия, Война, Парламент, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Наталья Поклонская, Вячеслав Володин, Юрий Чайка

новость Transparency International: У Поклонской есть незадекларированная квартира в Донецке

07.06.2017
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
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У депутата Госдумы от "Единой России", бывшего прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской есть квартира в Донецке, не указывавшаяся ею в декларациях о доходах. Это установило расследование, проведенное российским отделением Transparency International.

Квартира площадью 29,9 квадратных метра зарегистрирована на Наталью Владимировну Дубровскую. В неофициальных биографиях Поклонской в интернете утверждается, что Дубровская - девичья фамилия единороски.

Кроме того, отмечает TI, в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущество указан уникальный идентификационный код собственника - аналог российского ИНН. Первые пять цифр этого кода соответствуют числу дней, прошедших с 1 января 1900 года до даты рождения налогоплательщика. Первые пять цифр в идентификаторе Дубровской - 29297. Таким образом, родилась она 18 марта 1980 года - это как раз дата рождения Поклонской.

Далее в расследовании отмечается, что в украинском телефонном справочнике есть лишь одна Наталья Владимировна Дубровская, родившаяся 18 марта 1980-го. Она зарегистрирована в селе Уютное Сакского района Крыма - именно там, согласно официальной биографии, прошло детство Поклонской.

Наконец, TI выяснила, что дочь единороски зарегистрирована во "Вконтакте" под фамилией Дубровская.

Наряду с этим в расследовании указывается, что Поклонская после ухода с поста прокурора Крыма так и не освободила ведомственную квартиру в Симферополе площадью 116,6 квадратных метра.

Российское отделение TI направило спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявление с просьбой проверить достоверность декларации Поклонской. Такое же обращение послано и в администрацию президента.

Кроме того, общественники обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой оценить законность использования Поклонской служебной квартиры после ухода из прокуратуры.

Сама единороска в комментарии РБК заверила, что квартиры в Донецке не имеет. Кроме того, она сообщила, что направит в Генпрокуратуру депутатский запрос с требованием открыть дело по статьям 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческих целях), 128.1 (клевета), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни, выразившееся в распространении сведений о несовершеннолетнем без его согласия) и 170 УК (регистрация незаконных сделок с недвижимостью).

"И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом - пилить дрова", - заключила Поклонская.

Единороска также заявила, что "в Донецке бывала проездом", а на вопрос, носила ли она фамилию Дубровская, ответила "Я Поклонская".

"Мое личное дело - с момента рождения, со свидетельства о рождении, и до момента (ухода) из Генеральной прокуратуры - находятся в Генпрокуратуре Украины, - добавила депутат. - Это заверенные документы, и поэтому что они делают с этими документами на Украине по политическим мотивам, мне не известно".

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