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Также: Госдума, Право, История, Украина, Парламент, Общество, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Константин Затулин, Наталья Поклонская

новость Госдума рассмотрит закон о предоставлении гражданства потомкам уроженцев Российской империи

12.03.2017
Госдума. Фото Граней.Ру
Госдума. Фото Граней.Ру
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Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении гражданства иностранцам - носителям русского языка. Документ, опубликованный на сайте нижней палаты, 6 марта был включен советом Госдумы в примерную программу на нынешний месяц.

Законопроект был внесен 30 декабря 2016 года первым зампредом думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единоросом Константином Затулиным. В последующие месяцы в число соавторов были включены еще семь депутатов, в том числе Наталья Поклонская.

Документ предусматривает внесение поправок в законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан, а также в утвержденное указом Владимира Путина положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства. Согласно первому из названных законов иностранец или лицо без гражданства может получить статус носителя русского языка, если он или его предки постоянно жили в Российской Федерации либо на территориях СССР и Российской империи, ныне входящих в ее состав. Последнее ограничение предлагается снять, распространив право получения статуса на потомков жителей всех территорий СССР и Российской империи, в том числе и тех, которые ныне входят в состав других государств. Кроме того, законопроект признает достаточным для получения статуса не только постоянное проживание, но сам факт рождения заявителя или его предков на этих территориях.

В закон о правовом положении иностранных граждан предлагается внести коррективы, упрощающие для носителей русского языка порядок выдачи видов на жительство. В частности, сейчас этим лицам для получения в упрощенном порядке гражданства России должен представить документ, подтверждающий выход из прежнего гражданства. Таким образом, говорится в пояснительной записке к законопроекту, "процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников, от политических проблем и текущих взаимоотношений между Россией и страной гражданства носителя русского языка".

"Так, Узбекистан не признает Крым российским, поэтому в посольстве этой страны не принимают заявлений о выходе из гражданства от граждан Узбекистана, ставших носителями русского языка в Крыму, что закрывает для них право на получение вида на жительство и на гражданство России, - заявляет Затулин. - Гражданам Украины, носителям русского языка, находящимся в Крыму, также фактически отказано в праве на гражданство России. За два года действия норм для носителей русского языка гражданство смогли получить те, кто иного гражданства не имел".

Законопроект исключает обязанность предоставлять документальное подтверждение выхода из иностранного гражданства.

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12.03.2017

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