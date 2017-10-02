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новость ФСБ: В Ингушетии предотвращено покушение на проповедника

02.10.2017
УФСБ по Ингушетии. Источник: husain-off.ru
УФСБ по Ингушетии. Источник: husain-off.ru
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В Ингушетии предотвращено покушение на некоего общественного деятеля и проповедника. Об этом сообщает ФСБ, не уточняя ни имени клирика, ни имен тех, кто намеревался его убить.

Как утверждается, проповедника собирались взорвать мощной самодельной бомбой.

Подозреваемых пока двое; они названы "членами бандгруппы". Дома у каждого, заявляет спецслужба, найдены самодельные бомбы, взрывчатка и некие "средства террора". Дело еще не возбуждено.

Силовики ведут "мероприятия по установлению преступных связей задержанных".

В последние годы в Ингушетии совершались покушения как на представителей официального муфтията, так и на салафитских имамов. 11 марта 2016-го атаке подвергся авторитетный салафитский проповедник Хамзат Чумаков, имам Насыр-Кортской мечети в Назрани - крупнейшей мечети региона. Когда Чумаков после пятничной молитвы выезжал с территории своей мечети, рядом с его машиной взорвался припаркованный у здания автомобиль. Сам имам не пострадал, однако четверо других людей, находившихся поблизости, получили ранения, причем один - тяжелые. В 2010 году Чумаков пережил другое покушение, в результате которого потерял ногу.

В ночь на 4 апреля того же года неизвестные бросили гранату во двор дома Магомеда Хаштырова, помощника муфтия Ингушетии Исы Хамхоева. Пострадавших не было. В предшествующие месяцы Хамхоев пытался отобрать Насыр-Кортскую мечеть у Чумакова. В 2007 году он сам также подвергся покушению.

30 августа 2016-го у салафитской мечети в ауле Али-Юрт Назрановского района обнаружили заминированную машину. В мечети проповедует имам Иса Цечоев, который так же, как и Чумаков, пользуется большим авторитетом. 13 декабря сообщалось, что предотвращено новое покушение на Цечоева. Подозреваемого - приезжего из Чечни - задержали; несколькими днями позже стало известно, что его пытают током.

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02.10.2017
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