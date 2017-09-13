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В Самаре задержан нелегальный мигрант из Средней Азии, являвшийся лидером ячейки радикальных исламистов, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на неназванный "осведомленный источник". Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

"Волга ньюс" уточняет, что задержали подозреваемого еще 19 июля.

Ячейку 26-летний мигрант, работавший на Кировском вещевом рынке, собрал, как утверждается, из соседей по съемной квартире. Всего там жили восемь человек, в том числе одна женщина.

Как утверждается, члены ячейки "пропагандировали идеи этнического превосходства, радикальных форм ислама, а также призывали к совершению экстремистско-террористических преступлений на территории Российской Федерации".

Сам предполагаемый лидер ячейки, передают "Idel.Реалии", публиковал на своей странице в "Одноклассниках" призывы к терроризму. Также сообщается, что он намеревался выехать в Сирию, чтобы воевать на стороне "Исламского государства".

Задержанному вменили часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет), предусматривающую до семи лет колонии. Сообщается, что он дал признательные показания и заявил о раскаянии.

Между тем его соседей, объявленных членами ячейки, лишь выдворили из России, обвинив в нарушении миграционного законодательства.

Самарские силовики периодически объявляют о задержании подозреваемых в терроризме и экстремизме, в том числе мигрантов. 2 августа один из подозреваемых - 24-летний приезжий из Средней Азии - при попытке задержания ранил ножом в грудь двух оперативников ЦПЭ и скрылся. О его обнаружении, насколько известно, не сообщалось.