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Житель Краснодара Араб Гамбарян обратится в Комитет по предотвращению пыток с жалобой на похищение и пытки сотрудниками ФСБ. Об этом сообщается на сайте организации.

21 марта в 10 утра автомобиль Гамбаряна на оживленной улице заблокировали седан и микроавтобус синего цвета. Оттуда выскочили вооруженные люди в масках и с криками: "Работает ФСБ!" вытащили мужчину из машины, надели на него наручники и запихнули в микроавтобус.

В микроавтобусе Гамбаряну надели на голову мешок или вязаную шапку, после чего стали бить. Похитители представлялись сотрудниками ФСБ и Московского уголовного розыска.

Примерно через пятьдесят минут мужчину привезли в лес. Там пытки продолжились. Гамбаряна бросили на спину, после чего стали избивать ногами по всем частям тела, чаще всего ударяя в область бедер, коленей и правого плеча. Затем ему на грудь сел один из похитителей и стал задавать вопросы. Этот человек много весил, поэтому Гамбаряну было тяжело дышать. Кроме того, мужчине непрерывно лили на лицо воду, из-за чего он задыхался и не мог говорить.

Также Гамбаряна били электрошокером в область половых органов, подмышек и по ногам. Мужчине угрожали убийством. В какой-то момент его бросили в яму и начали засыпать землей, несколько раз подносили пистолет к уху и щелкали спусковым крючком, а затем стреляли около уха.

По ощущениям Гамбаряна, пытки длились около шести часов.

После пыток мужчину отвезли в СКР, где он был вынужден подписать протокол с нужными похитителям показаниями.

В сообщении КППП не уточняется, каких именно показаний и по какому делу похитители требовали от Гамбаряна.

Между тем про похищение Гамбаряна в апреле писал "Росбалт". По сведениям агентства, мужчину выкрали из-за конфликта между "вором в законе" Романом Кащаевым (Кащеем) и "авторитетным" бизнесменом Миндиа Гулуа. На Гамбаряна обратили внимание, так как он был другом местного жителя Эдуарда Кешешьяна, когда-то знакомого с Кащаевым и Гулуа. Кащаева подозревали в причастности к нападению на бизнесмена, он находился в СИЗО Краснодара. Гамбарян носил ему передачи. Мужчину подозревали в соучастии в нападении, так как Кащаев был инвалидом I группы и не мог в одиночку совершить покушение на Гулуа.

Однако позже выяснилось, что Гамбарян никогда не знал Кащаева и не был никак связан с криминальным миром. По данным источника агенства, у него было алиби.

Как отмечал "Росбалт", похитители Гамбаряна могли быть на самом деле не сотрудниками ФСБ, а охранниками Кащаева. По утверждению одного из источников, у охраны "вора в законе" были микроавтобус и седан, похожие на автомобили похитителей.

Гамбарян провел ночь в одном из отделов полиции Краснодара. Там на похищенного был составлен сфабрикованный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), согласно которому он "находился в общественном месте в присутствии граждан, безадресно и беспричинно выражался грубой нецензурной бранью". На другой день Северский райсуд Краснодарского края арестовал Гамбаряна на десять суток.

Как утверждают в КППП, сначала мужчина отбывал арест в изоляторе временного содержания отдела МВД Северского района, а затем его перевели в спецприемник Усть-Лабинского района. Между тем содержание Гамбаряна в ИВС было незаконно: подвергнутые административному аресту должны отбывать наказание только в спецприемниках.

За время ареста у Гамбаряна ухудшилось самочувствие, он практически ничего не ел и не пил, у него обострились боли в животе. К нему трижды приходилось вызывать скорую. Еще в отделе МВД у Гамбаряна диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, поясничной области и левого бедра.

1 апреля отец Гамбаряна забрал мужчину из спецприемника и отвез домой в Краснодар. Оттуда в тот же день медики забрали мужчин в тяжелом состоянии в краевую больницу №1. У него нашли "струю почечную недостаточность, острый интерстициальный (посттравматический) нефрит, осложненный острым повреждением почек третьей степени, сотрясение головного мозга легкой степени тяжести, множественные ушибы, ссадины туловища, массивные кровоизлияния нижних конечностей". Мужчину положили в реанимацию для гемодиализа.

7 апреля Гамбарян для дальнейшего лечения был доставлен в одну из клиник Москвы. Там он продолжает лечение и опасается возврашаться в Краснодар.

Жена Гамбаряна подала в полицию заявление о пропаже мужчины еще 22 марта. Его проверкой занимается следователь отдела СКР по Карасунскому округу края Владимир Сорокин. В настоящее время вынесено уже три постановления об отказе в возбуждении дела: в следственном ведомстве считают, что правоохранители не похищали Гамбаряна и не применяли к нему насилие.

"Мы крайне не удовлетворены качеством проведенной доследственной проверки, поскольку следователем не были проведены даже элементарные действия, чтобы подтвердить или опровергнуть версию Арама Гамбаряна", - отмечает юрист КППП Сергей Романов, представляющий интересы Гамбаряна. По его словам, правозащитники уже обжаловали отказ в возбуждении дела в прокуратуру и попросили надзорное ведомство привлечь к дисциплинарной ответственности сорокина и его руководителя.