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новость "Известия": В МВД идут сокращения в подразделениях по противодействию экстремизму

18.07.2017
Здание МВД. Фото: mvd.ru
Здание МВД. Фото: mvd.ru
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В региональных подразделениях МВД по противодействию экстремизму проходят сокращения, сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Свободные ставки в центрах "Э" передают в другие оперативные подразделения.

Так, из УПЭ столичного главка МВД 11 неиспользованных ставок передали в Московский уголовный розыск. В Главное управление по противодействию экстремизму новых сотрудников не принимают. При этом в минувшие выходные все сотрудники ГУПЭ переехали из особняка на Садовой-Спасской улице в главное здание МВД, а освободившиеся помещения заняли Главное управление собственной безопасности и пресс-служба МВД.

"По мнению самих сотрудников ГУПЭ, оба эти факта говорят о том, что в МВД подстраховываются на случай поглощения антиэкстремистского подразделения Росгвардией. Именно с этим якобы связано решение переселить на Садовую-Спасскую ГУСБ, чтобы избежать передачи оперативной службы в другое ведомство вместе со зданием", - отмечает издание.

В МВД официально не комментируют информацию об изменениях, происходящих в ГУПЭ.

14 марта "Росбалт" сообщил о возможной передаче управлений МВД по противодействию экстремизму и по государственной защите в структуру Росгвардии. Как утверждалось, проект, предложенный самой спецслужбой, нашел поддержку в Кремле и перевод может состояться в ближайшее время. При этом Росгвардия получит право вести оперативно-разыскную деятельность и иметь собственную агентуру, которым сейчас не наделена.

Однако на следующий день замдиректора спецслужбы Сергей Меликов заявил, что эта информация не соответствует действительности. Указом Владимира Путина и законом о Росгвардии определен круг полномочий спецслужбы, пояснил силовик, и вносить изменения в эти документы не предполагается.

Главное управление по противодействию экстремизму МВД образовано по указу президента Дмитрия Медведева от 6 сентября 2008 года на базе Главного управления по борьбе с организованной преступностью. В региональных главках ведомства вместо отделов УБОП были образованы центры противодействия экстремизму (ЦПЭ, или центры "Э"). Эти структуры ведут преследование политических и гражданских активистов, в частности устраивая против них провокации и фабрикуя уголовные дела. Начальником ГУПЭ с сентября 2012 года является генерал-майор Тимур Валиулин.

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18.07.2017
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