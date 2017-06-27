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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Псковский тренер попросил убежища в Эстонии после акции с детскими антивоенными рисунками

27.06.2017
Михаил Петров на акции 22 июня. Фото с личной ВК-страницы
Михаил Петров на акции 22 июня. Фото с личной ВК-страницы
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Псковский тренер по единоборствам Михаил Петров покинул Россию из-за возможного преследования и попросил политического убежища в Эстонии. Об этом сообщает "Псковская губерния".

По словам Петрова, он из разных источников получил сведения о том, что им заинтересовался отдел по защите конституционного строя регионального управления ФСБ. Приказ заняться тренером пришел из федерального ведомства.

Предположительно, интерес спецслужбы связан с акцией, которую Петров вместе с воспитанниками провел 22 июня. Они цветными мелками нанесли рисунки с призывами к миру с Украиной забор штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии. Спустя два дня рисунки закрасили.

"Ситуацию подают так, что, мол, мы с ребятами вместе с рисунками рисовали призывы какие-то экстремистские и прочее. Бред, у нас есть фотографии стен. Может, они и нарисовали потом, сфотографировали и потом смыли, кто его знает? Только что я подал документы в департамент миграции на политическое убежище. Назад не вернусь", - сказал Петров.

12 июня во Пскове Петров выступил на протестной акции. Он говорил о коррупции местных чиновников.

В конце августа 2014 года стало известно о состоявшихся подо Псковом тайных похоронах солдат 76-й дивизии, погибших на Восточной Украине. Журналисты, которые вели расследование, сталкивались с препятствиями и подвергались запугиванию, а издатель газеты "Псковская губерния", депутат областного заксобрания от "Яблока" Лев Шлосберг был жестоко избит и длительное время лечился.

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27.06.2017
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