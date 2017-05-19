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новость Росгвардия подготовит специалистов для мониторинга соцсетей

19.05.2017
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
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Росгвардия намерена расширить подготовку IT-специалистов в сфере мониторинга соцсетей с целью "противодействия терроризму". Об этом заявил первый замдиректора спецслужбы Сергей Меликов на брифинге в военном институте Росгвардии в Саратове, передает Rambler News Service.

"Специалисты, занимающемся мониторингом угроз, для нас являются дефицитными, поэтому мы хотим эту деятельность совершенствовать", - заявил Меликов, подчеркнув, что для обучения таких специалистов у ведомства уже подготовлена база. В частности, подобные учебные группы уже есть в Пермском военном институте спеслужбы.

По словам Меликова, Росгвардия видит угрозу для страны со стороны неких "деструктивных сил", проповедующих "радикальные взгляды, при определенных условиях перетекающие в экстремистскую террористическую направленность". Эти силы, добавил чиновник, пользуются IT-технологиями, в том числе соцсетями.

Как передает ТАСС, Меликов также завил, что в задачи Росгвардии не входят действия "вне оперативно-разыскной деятельности и вне информационного противоборства", являющиеся задачей "других ведомств". Спецслужба намерена "мониторить ситуацию и пытаться ей противостоять", пояснил Меликов.

Между тем Росгвардия согласно статье 13 закона "Об оперативно-розыскной деятельности" не относится к органам, имеющим право осуществлять такую деятельность.

В марте "Росбалт" сообщал, что в структуре Росгвардии создано подразделение, которое будет заниматься киберразведкой. В первую очередь сотрудники нового подразделения должны будут искать экстремизм в соцсетях. Возглавила подразделение бывшая сотрудница центрального аппарата МВД Елена Горячко. В силу требований закона об ОРД киберразведка оформлена как отдел по информационно-аналитическому обеспечению деятельности Росгвардии.

В том же месяце издание писало, что в состав Росгвардии могут передать управления МВД по борьбе с экстремизмом и госзащите. В таком случае придется принимать изменения в закон об ОРД, и ведомство получит право вести оперативно-розыскную деятельность.

В апреле 2015 года сообщалось, что прокремлевская НКО "Центр исследований легитимности и политического протеста" разрабатывает систему мониторинга соцсетей для оповещения о готовящихся несогласованных акциях. Месяц спустя "Известия" передавали, что эта программа называется "Демон Лапласа". В феврале прошлого года это же издание писало, что организация разрабатывает систему слежения за пропагандой радикального исламизма в соцсетях.

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19.05.2017
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