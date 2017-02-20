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новость ФСБ: В Кировской области задержан сторонник ИГ

20.02.2017
УФСБ по Кировской области. Фото: kirovnet.ru
УФСБ по Кировской области. Фото: kirovnet.ru
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В Кировской области ФСБ при поддержке СОБРа задержала местного жителя, которому вменяется агитация за "Исламское государство". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областной главк спецслужбы. Имя задержанного агентство не уточняет.

Как утверждается, гражданин опубликовал во "Вконтакте" фото и видео боев ИГ, подрывов зданий и техники, а также убийств.

Против задержанного открывают дело по части 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), предусматривающей до пяти лет колонии.

Также заявляется, что при обыске у подозреваемого нашли более 70 патронов и компоненты для изготовления самодельной бомбы. Тем не менее о намерении силовиков вменить задержанному статьи 222 и 222.1 УК (незаконное хранение соответственно оружия и взрывчатки) в публикации не говорится.

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20.02.2017

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