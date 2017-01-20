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Также: Спецслужбы, Интернет, Правительство, Экономика, Россия, Политика | Персоны: Алексей Волин

новость Минкомсвязи: Отсрочить вступление в силу "закона Яровой" может только Госдума

20.01.2017
Сервер. Фото: ktelecom.by
Сервер. Фото: ktelecom.by
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Рассмотреть просьбу операторов связи об отсрочке на три-пять лет вступления в силу "пакета Яровой" может только Госдума, у Минкомсвязи нет по этому поводу никакой позиции. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, сообщает Интерфакс.

"Мы ничего по этому поводу не считаем, мы не занимаемся законотворчеством, мы занимаемся исполнением принятых законов. Предлагая те или иные поправки, мы думали о том, как его реализовывать. А откладывать его или нет - это депутаты должны решать. У нас разделение полномочий - каждый своим делом занимается", - сказал замминистра.

Подзаконные акты для исполнения требований "пакета Яровой" в части хранения информации операторов находятся в стадии подготовки, принципиальные подходы согласованы, отметил Волин. "Первые нормативные документы появятся, когда будут согласованы со всеми участниками", - сказал замминистра. По его словам, точное время сейчас обозначить нельзя, так как "это зависит от того, какие позиции к окончательному варианту выскажут ведомства и участники рынка".

Учитывая, что поправки вступают в силу в июле 2018 года, у правительства и ведомств "достаточно времени".

Накануне экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила петицию об отмене "закона Яровой", собравшую 100 тысяч голосов. По мнению экспертов, закон полностью соответствует Конституции и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты отметили, что профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

На заседании Волин заявил, что Минкомсвязи предлагает на порядок снизить объемы информации, которые операторы связи обязаны сохранять по "закону Яровой". "Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона, - сказал Волин. - Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации".

По словам замминистра, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что "объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз". "К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов", - отметил Волин.

Однако и при сокращенном объеме хранения, по оценке специалистов Минкомсвязи и Минпрома, затраты операторов при исполнении требований законасоставят около ста миллиардов рублей. Волин отметил, что понадобится порядка двух лет для согласования поэтапной реализации закона.

Вице-президент компании МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов заявил, что затраты будут больше в четыре раза. "Если выполнять весь закон как он есть, то затраты МТС совместно с МГТС порядка 1,7 триллиона рублей. После того как я увидел в проекте экспертного заключения предложения по сокращению типов трафика и объемов примерно на 80 процентов, мы за это время постарались подсчитать какие затраты в этом случае могу для нас быть. Навскидку это более 400 миллиардов рублей", - отметил Ибрагимов. Годовая выручка группы МТС в России по итогам 2015 года составила 391,2 миллиардов рублей.

Операторы связи просили рассмотреть вопрос об отсрочке вступления в силу "закона Яровой" на три-пять лет.

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20.01.2017

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