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новость Закон заслужил уценку

Минкомсвязи предложило в 10 раз снизить объем сохраняемых по "закону Яровой" данных
19.01.2017
Алексей Волин. Фото: разумныйинтернет.рф
Алексей Волин. Фото: разумныйинтернет.рф
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Минкомсвязи предлагает на порядок снизить объемы информации, которые операторы связи обязаны сохранять по "закону Яровой". Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы, которая рассматривает петицию об отмене "антитеррористического пакета", сообщает ТАСС.

"Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона, - сказал Волин. - Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации".

По словам замминистра, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что "объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз". "К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов", - отметил Волин.

Однако и при сокращенном объеме хранения, по оценке специалистов Минкомсвязи и Минпрома, затраты операторов при исполнении требований закона составят около ста миллиардов рублей. Волин отметил, что понадобится порядка двух лет для согласования поэтапной реализации закона.

Вице-президент компании МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов считает, что затраты будут больше в четыре раза. "Если выполнять весь закон как он есть, то затраты МТС совместно с МГТС порядка 1,7 триллиона рублей. После того как я увидел в проекте экспертного заключения предложения по сокращению типов трафика и объемов примерно на 80 процентов, мы за это время постарались подсчитать какие затраты в этом случае могу для нас быть. Навскидку это более 400 миллиардов рублей", - отметил Ибрагимов. Годовая выручка группы МТС в России по итогам 2015 года составила 391,2 миллиардов рублей.

Владимир Путин подписал "закон Яровой" в начале июля, поручив до 1 ноября подготовить проекты актов, которые бы минимизировали риски, связанные с применением закона. Особое внимание президент потребовал обратить на нормы, которые потребуют существенных финансовых ресурсов и модернизации оборудования операторов и провайдеров. Однако правительство и ФСБ не успели подготовить подзаконные акты к сроку.

Только в конце декабря Минкомсвязи опубликовало проекты постановлений правительства, регламентирующих применение "закона Яровой". Основные параметры хранения в них остались теми же, что и раньше. Операторы обязаны хранить данные в течение полугода.

26 августа стало известно, что операторы связи совместно с Минкомсвязью разработали технические требования к комплексам и оборудованию, необходимому для исполнения "пакета Яровой". "Большая тройка" и Tele2 ранее оценивали совокупные затраты в 2,2 триллиона рублей, но в соответствии с заявленными операторами объемами, сумма может быть еще выше - до 10 триллионов рублей. Еще около 10-20 процентов данной суммы операторам придется ежегодно вкладывать в поддержку системы.

29 августа соавтор "антитеррористического пакета" пакета сенатор Виктор Озеров заявил, что затраты операторов связи на исполнение закона составят около трех миллиардов рублей в год. По его словам, эта оценка базируется на расчетах правительственных специалистов.

В среду "Ведомости" сообщили, что ФСБ направила операторам связи письмо с напоминанием о необходимости заложить в бюджет 2017 года расходы на исполнение "закона Яровой". Однако бюджеты компаний формируются в октябре-ноябре. По мнению одного из источников издания, вряд ли кто-либо из операторов заложил исполнение закона в бюджет этого года. Это равносильно тому, что к 1 июля 2018 года, времени вступления закона в силу, ничего не будет готово.

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19.01.2017

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