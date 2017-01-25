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Также: Выборы, Право, Госдума, Россия, Общество, Парламент, Политика, Регионы | Персоны: Элла Памфилова

новость Памфилова предложила уволить председателя избиркома подмосковного Королева

25.01.2017
Жанна Прокофьева. Фото: izbirkommo.ru
Жанна Прокофьева. Фото: izbirkommo.ru
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила рассмотреть вопрос об отставке председателя территориальной избирательной комиссии подмосковного города Королева в связи с нарушениями на прошедших выборах. Об этом сообщает Интерфакс.

На заседании ЦИК Памфилова отметила, по ситуации в Королеве "очень большие вопросы", которые стали хроническими.

"Это было в предыдущие годы, это есть сейчас. Вопиющие нарушения, - сказала глава ЦИК. - Предлагаю избирательной комиссии Московской области провести проверку территориальной комиссии Королева по организации выборов. А также рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания председателя комиссии города Королев в своей должности".

В 2016 году во время выборов депутатов Госдумы с участков Королева были незаконно удалены наблюдатели, отметила Панфилова. А суд, вместо того, чтобы дать оценку действиям правоохранительных органов, еще и осудил наблюдателей.

6 октября на заседании ЦИК Памфилова сообщила, что Центризбирком может обратиться в правоохранительные органы в связи с информацией о неправомерном удалении наблюдателей на ряде избирательных участков в Королеве в день выборов 18 сентября. По ее словам, имели место нарушения со стороны сотрудников МВД, которые превысили свои полномочия.

"Эту практику в городе Королеве надо прекращать, - сказала тогда Памфилова. - У города Королева давно уже слава со знаком минус, каким образом там проводятся выборы".

Как сообщается на сайте Мособлизбиркома, ТИК Королева возглавляет Жанна Прокофьева. В 2014 году она была председателем избиркома подмосковного города Реутова. Тогда Прокофьева отказала в регистрации кандидата от Партии прогресса.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений - проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Глава ЦИК отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.

Однако итоги выборов не были отменены больше ни на одном из участков. Тем не менее ряд председателей избирательных комиссий были отправлены в отставку из-за выявленных нарушений.

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25.01.2017

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