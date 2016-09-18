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Также: Выборы, Регионы, Право, Полиция, Запрещенка, Россия, Общество, Политика | Персоны: Руслан Соколовский

новость Екатеринбург: гражданин задержан за ловлю покемонов на избирательном участке

18.09.2016
Валерий Чайников. Фото: ekburg.tv
Валерий Чайников. Фото: ekburg.tv
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В Екатеринбурге гражданин был задержан за ловлю покемонов на избирательном участке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя свердловского облизбиркома Валерия Чайникова.

Задержанному, имя которого не уточняется, вменена статья 5.69 КоАП (воспрепятствование работе избиркома), предусматривающая штраф от 2 до 5 тысяч рублей. "Попытка поймать покемона - нарушение общественного порядка, - заявил Чайников. - Работники полиции это знают".

Несколько недель назад против другого жителя Екатеринбурга - 22-летнего видеоблогера Руслана Соколовского - было возбуждено дело за публикацию сюжета о ловле покемонов в церкви. Блогеру вменили часть 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа), предусматривающую до трех лет колонии, и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку), санкция которой составляет до четырех лет.

2 сентября Соколовского задержали. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова отправила блогера на два месяца в СИЗО.

Однако 8-го числа судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф, рассмотрев апелляцию защиты Соколовского, перевела его под домашний арест. Отбывать арест блогеру назначили в квартире одного из его адвокатов - Станислава Ильченко.

В воскресенье Ильченко рассказал Znak.com, что участковый избирком предлагал принести урну для голосования к нему на дом, однако Соколовский участвовать в выборах отказался. Решение блогера юрист пояснил так: "Этот вопрос сейчас не в наших приоритетах".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.09.2016
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Парад держиморд

Александр Скобов, 06.09.2016

Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.

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Если он скажет "убей"

Илья Мильштейн, 17.08.2016

Собеседник будет долго и увлеченно убеждать вас в том, что массовые убийства - это дело нужное, правильное и богоугодное. Даже необходимое в целях борьбы с пятой колонной и ради торжества сильной власти. Отстаивая свою мысль на понятных примерах, неистовствующий проповедник похвалит здесь и Грозного, и Сталина, и конечно же Путина.
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