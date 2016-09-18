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В Екатеринбурге гражданин был задержан за ловлю покемонов на избирательном участке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя свердловского облизбиркома Валерия Чайникова.

Задержанному, имя которого не уточняется, вменена статья 5.69 КоАП (воспрепятствование работе избиркома), предусматривающая штраф от 2 до 5 тысяч рублей. "Попытка поймать покемона - нарушение общественного порядка, - заявил Чайников. - Работники полиции это знают".

Несколько недель назад против другого жителя Екатеринбурга - 22-летнего видеоблогера Руслана Соколовского - было возбуждено дело за публикацию сюжета о ловле покемонов в церкви. Блогеру вменили часть 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа), предусматривающую до трех лет колонии, и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку), санкция которой составляет до четырех лет.

2 сентября Соколовского задержали. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова отправила блогера на два месяца в СИЗО.

Однако 8-го числа судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф, рассмотрев апелляцию защиты Соколовского, перевела его под домашний арест. Отбывать арест блогеру назначили в квартире одного из его адвокатов - Станислава Ильченко.

В воскресенье Ильченко рассказал Znak.com, что участковый избирком предлагал принести урну для голосования к нему на дом, однако Соколовский участвовать в выборах отказался. Решение блогера юрист пояснил так: "Этот вопрос сейчас не в наших приоритетах".