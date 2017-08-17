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новость Американский расистский сайт The Daily Stormer лишен хостинга по требованию РКН

17.08.2017
Наезд на толпу демонстрантов в Шарлотсвилле. Кадр съемки с беспилотника
Наезд на толпу демонстрантов в Шарлотсвилле. Кадр съемки с беспилотника
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Оператор доменных имен Ru-Center по требованию Роскомнадзора прекратил делегирование доменного имени американского расистского сайта The Daily Stormer, который 15 августа переехал в зону .ru. Об этом сообщается на сайте цензурного ведомства.

"Российским законодательством установлен предельно жесткий режим противодействия любым проявлениям экстремизма в интернете, - пояснили чиновники. - Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацистскую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни".

14 августа провайдер GoDaddy, услугами которого пользовался The Daily Stormer, лишил сайт хостинга из-за статьи его основателя Эндрю Англина, в которой автор назвал Хизер Хейер, погибшую во время недавних столкновений в Шарлотсвилле, "жирной бездетной шлюхой" и "обузой для общества".

Тогда сайт переехал на хостинг Google. Однако и Google почти сразу прекратил отказал ему в услугах.

В компаниях заявили, что не позволят с помощью своих сервисов пропагандировать насилие.

Между тем администрация Facebook удалила из сети все ссылки на статью Англина.

Также The Daily Stormer подвергся хакерской атаке со стороны Anonymous, из-за чего возникли проблемы с его доступностью. Кроме того, хакеры взломали твиттер ресурса.

Первоначально, чтобы избежать атак, владельцы ресурса перенесли его в анонимную сеть Tor. В итоге, однако, они приобрели у Ru-Center домен с именем dailystormer.ru.

11-12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, произошли столкновения между ультраправыми и их противниками. Поводом стали планы властей демонтировать памятник Роберту Ли - командующему армией конфедератов в Гражданской войне 1861-1865 годов. Расисты устроили факельное шествие в университетский кампус. Подобные факельные шествия в прошлом проводил "Ку-клукс-клан".

32-летняя Хейер, митинговавшая вместе с другими противниками ультраправых, погибла 12-го числа, когда 20-летний Джеймс Алекс Филдз въехал на машине в толпу демонстрантов. Травмы в результате наезда Филдза получили еще девять человек.

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Гораздо более интересный персонаж - Ричард Спенсер, президент вашингтонского "Института национальной политики". Отмечались, в частности, его единомыслие с "главным стратегом" Белого Дома Стивом Бэнноном и тот факт, что его бывшая жена Нина Куприянова переводила на английский труды Александра Дугина.
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