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новость Совпадение интересов

Правительство не нашло конфликта интересов в назначении сына Рогозина
28.06.2017
Алексей и Дмитрий Рогозины
Алексей и Дмитрий Рогозины
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Правительство не видит конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея на руководящие посты в Объединенной авиастроительной корпорации и ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина". Об этом говорится в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики "Яблока", сообщается на сайте партии.

В документе отмечается, что Рогозин уведомил руководство о возможном конфликте интересов и что оснований для разбирательства нет. В "Яблоке" настаивают на том, что уведомлением процедура предупреждения или разрешения конфликта интересов не ограничивается. Руководитель ЦАП Сергей Митрохин потребовал от премьера Дмитрия Медведева представить материалы проверки и принять меры вплоть до отстранения Рогозина от должности.

Митрохин также затребовал информацию от аппарата президента и направил жалобу в Генпрокуратуру, не предоставившую ответ в установленный законом срок.

В начале мая Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации утвердил Алексея Рогозина генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО "Ил"). В соответствии с вводимой ОАК моделью управления, сын вице премьера при этомсохранил за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации. Обе структуры контролируются государством и входят в военно-промышленный комплекс, который в правительстве курирует Дмитрий Рогозин.

ОАО "Ил" становится головной компанией формируемого транспортного дивизиона, на базе которого будут объединены другие активы ОАК - ВАСО, Авиастар-СП, ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряд авиаремонтных предприятий.

Рогозин родился в 1983 году. В марте этого года был назначен на должность вице-президента ОАК по транспортной авиации. По информации источников "Коммерсанта", за переход Рогозина в авиационную отрасль выступили президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, являющийся председателем совета директоров ОАК.

В апреле 2016 году Рогозин-младший стал заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства обороны. В военном ведомстве он курировал работу крупных подведомственных Минобороны предприятий, в частности "Авиаремонта", "Спецремонта", "Оборонлогистики", 224-го летного отряда и других, а также реализовывал планы по передаче военных ремонтных заводов предприятиям промышленности. Кроме того, он участвовал в оценке состояния активов Федерального агентства по специальному строительству. До этого он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще раньше трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

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28.06.2017
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